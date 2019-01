L’oroscopo di Branko: i segni fortunati del 2019

Branko torna a leggere le stelle e lo fa nel suo nuovo libro Branko 2019, calendario astrologico. Nelle 366 pagine, l’astrologo più famoso d’Italia analizza i momenti positivi e quelli meno floridi di ogni segno.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Branko | Oroscopo 2019 | Ariete

Tre i mesi positivi dei nati sotto il segno del fuoco: aprile, luglio e agosto Marte e Giove avranno un influsso benefico nelle vostre vite. Molti di voi per la prima volta vedranno il loro portafogli pieno, con la prospettiva di accumulare altro denaro entro un breve periodo.

Branko | Oroscopo 2019 | Toro

Tra amore, lavoro, affari e carriera quello che si para davanti al Toro è un anno davvero importante. Tutto può cambiare alla luce della verità di Saturno, splendido nel segno del Capricorno, insieme a Plutone e Giove, dal mese di marzo in trigono con Urano nel vostro segno.

Branko | Oroscopo 2019 | Gemelli

Mercurio governerà i Gemelli. La vostra vita nel 2019 potrà definirsi più che brillante. Ma attenti all’ombra di Nettuno negativo: alcuni aspetti della vita lavorativa vanno cambiati e dovreste essere in grado di interrompere alcune collaborazioni dannose. L’amore, però, andrà a gonfie vele, regalandovi sensazioni vive ed eccitanti.

Branko | Oroscopo 2019 | Cancro

Torna Giova nelle vostre vita e il pianeta della legalità e della buona ventura porterà una ventata di positività nel settore della salute e del lavoro. Sebbene potrebbero verificarsi delle incomprensioni in casa o con il partner, a marzo le cose potrebbero cambiare: in arrivo fortuna in amore.

Branko | Oroscopo 2019 | Leone

Un anno tutt’altro che negativo per i nati sotto il segno del cancro. Nuove possibilità all’orizzonte, soprattutto in campo lavorativo e soprattutto per chi esercita una professione indipendente e achi cerca una nuova occupazione. Determinante sarà un viaggio all’estero. Ma non solo: anche in amore le stelle vi daranno grandi soddisfazioni. Questo, Leone, potrebbe essere il vostro anno.

Branko | Oroscopo 2019 | Vergine

È Mercurio a guidare le vostre vite. Il pianeta vi aiuterà molto, anche nei rapporti che iniziano a diventare più complessi e tormentati. Grazie all’influenza di Mercurio, Vergine, sarete in grado di alleggerire situazioni pesanti con il vostro umorismo.

> QUI COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Branko | Oroscopo 2019 | Bilancia

Correnti alterne per i nati sotto il segno della Bilancia. Il 2019, con i suoi transiti innovativi, vi spingerà a fare attenzione alle situazioni che si presentano nei mesi invernali. Sarà Venere a farvi aprire gli occhi su certe realtà.

Branko | Oroscopo 2019 | Scorpione

La notte di Capodanno sarà particolarmente importante per voi. Insieme a Venere, la Luna spende nel vostro segno. Questo segnerà un ottimo inizio 2019 per il vostro segno. La vita, Scorpione, sarà migliore di quella del 2018. Il vostro animale nell’anno che sta per iniziare è la fenice: celebre per rinascere dalle sue ceneri. Proprio come farete voi.

Branko | Oroscopo 2019 | Sagittario

C’è una città che segnerà il vostro 2019, Sagittario, ed è Budapest. Forse riuscirete a vederla nelle vacanze pasquali o, meglio ancora, in quelle estive. Sarà un anno all’insegno della felicità e dell’amore. Giove, il pianeta che guiderà i vostri giorni, ama le persone di come voi: di carattere.

Branko | Oroscopo 2019 | Capricorno

Un 2019 felice anche per i nati sotto il segno del Capricorno. Per Branko sarà un anno strepitoso. A farla da padrone saranno i ricordi: ci saranno dei ritorni importanti, a cui si accompagneranno memorie felici di tempi andati. Mentre Saturno lascia la sua impronta nelle vostre vite, a darvi qualche pensiero sarà invece Marte, quando si troverà in aspetto critico.

Branko | Oroscopo 2019 | Acquario

Giove straordinario in Sagittario, ma sarà Marte protagonista eccezionale del 2019 dei nati Acquario, che si farà sentire con il suo influsso nei momenti più significativi della vostra vita. Le donne del segno troveranno l’uomo che desiderano. Gli uomini l’hanno già trovato.

Branko | Oroscopo 2019 | Pesci

Il 2019 segnerà per i Pesci l’anno della rinascita: nuovi sogni troveranno spazio nella realtà. Il vostro è un segno tra i più illuminati anche dell’anno che sta per iniziare. Sin dal novembre del 2018 Giove è in transito in Sagittario. È tempo di tirare fuori la vostra personalità.

> QUI LE AFFINITÀ DI COPPIA DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI