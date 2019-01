Brad Pitt assomiglia alle sue fidanzate, Gwyneth Paltrow spiega perché

Gli opposti si attraggono, si suol dire. Molti altri pensano che invece si debba essere simili per trovare la scintilla. Ma è strano pensare che tra uomo e donna ci si possa anche somigliare fisicamente. E’ il caso di Brad Pitt. L’attore statunitense assomiglia non poco a molte delle sue ex ragazze. A mostrarlo è stata la fotografa Sarah McGonagall con un post su Instagram.

Poco dopo Gwyneth Paltrow, ex compagna di Brad, ha risposto, sempre su Instagram rilanciando il pezzo, e scrivendo: “Or we like to look lake him, let’s face it”. (O forse a noi piace assomigliare a lui, facciamoci i conti).

Uno scambio di battute partito da un articolo cartaceo, che avanzava la strana ipotesi.

Qualche risata che purtroppo non farà tornare il tenero tra il sex symbol e la protagonista di Sliding Doors, che in un’intervista aveva dichiarato: “Sono una compagna molto vulnerabile e ho buttato all’aria i momenti più romantici della mia vita”.

Se l’idea avesse un fondamento, sarebbe davvero difficile capire il perché, è l’attore non lo ha mai spiegato. Forse infatti si è trattato solo di un gioco, a cui nemmeno Gwyneth Paltrow si è sottratta.

Brad Pitt è padre di due gemelli, Knox e Vivienne, nati al Lenval Hospital di Niza, in Francia. I diritti per le prime immagini dei due bambini furono acquistati dalle riviste People e Hello per 14 milioni di dollari. La coppia (al tempo lui era unito con Angelina Jolie) donò il ricavato alla Fondazione Jolie-Pitt. Si vocifera attualmente che l’attore ora abbia una relazione con Sat Hari Khalsa, una guaritrice spirituale.

Gwyneth Paltrow è stata sposata con il frontman dei Coldplay Chris Martin e la coppia ha avuto una figlia, Apple, e un figlio, Moses. Nel mese di marzo 2014, Paltrow e Martin hanno annunciato che la separazione dopo dieci anni di matrimonio.