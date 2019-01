È stato il film più visto in Italia in tutto il 2018 e già nel titolo porta il nome della canzone più ascoltata in streaming nel XX secolo. Bohemian Rhapsody, il film sui Queen e sulla vita del loro storico frontman, Freddie Mercury , è stato la rivelazione della stagione cinematografica. Un traguardo certificato anche dal successo ai Golden Globe 2019 , dove si è aggiudicato due statuette : quella di Best Motion Picture – Drama e quella di miglior attore in un film drammatico, consegnata al protagonista Rami Malek