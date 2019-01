Belen Rodriguez e il “Pocho” Lavezzi, la love story che non ci aspettavamo

Finita la storia con il motociclista Iannone, Belen Rodriguez guarda avanti. Secondo alcune indiscrezioni, pare che la showgirl argentina abbia una storia con il calciatore dell’Hebei China Fortune Ezequiel Lavezzi. A spifferare la notizia è il settimanale di gossip Chi.

Sul giornale diretto da Alfonso Signorini si legge che Belen avrebbe prolungato le sue vacanze in Uruguay, dove si trova anche il connazionale “Pocho“. I due si sarebbero conosciuti quando il calciatore giocava nel Napoli. In quel periodo, sia lo sportivo che la showgirl erano impegnati, ma ora che entrambi sono single, pare che sia nata una simpatia particolare.

Belen e Pocho si sono rivisti in Uruguay, dove stavano trascorrendo un periodo di relax con i rispettivi gruppi di amici e, sempre secondo quanto si legge sul settimanale di Signorini, pare che le comitive nelle ultime due settimane abbiano trascorso molto tempo insieme.

Questo avrebbe permesso alla presentatrice tv e al calciatore di approfondire la conoscenza, tanto da far parlare a Chi di una vera e propria love story. Il ritorno di Belen in Italia era previsto per il 6 gennaio, ma pare che la showgirl abbia preferito allungare la vacanza in Sud America.

Intanto, lei sui social pubblica foto in riva al mare, sulla spiaggia: “Nel mio mondo sono piena di energia positiva”, scrive.

Solo qualche tempo fa si parlava di un possibile flirt con un altro uomo del calcio: Mirco Levati, l’ex dirigente del Parma Calcio.

La showgirl argentina era stata fotografata qualche giorno prima con il cestista Bruno Cerella e con l’ultimo fidanzato Andrea Iannone. Ma l’uscita con Mirco Levati non lascia dubbi a interpretazioni, che si tratti di qualcosa di più di una semplice amicizia è la stessa Belen a confermarlo.

Sul suo profilo Instagram la modella argentina ha infatti pubblicato una foto in compagnia di Levati e ha scritto “Lui, è il mio playboy”.

Un mese fa il settimanale Diva aveva dato la notizia di un avvicinamento tra i due, ma era stata smentita qualche giorno dopo dalla coppia di “amici”.

“Siamo amici”, avevano dichiarato sia lui che Belen smentendo la notizia di presunto flirt.

Ma questa nuova foto postata su Instagram fa pensare a un’amicizia più “intensa”.