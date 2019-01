Allerta meteo al centro Sud: in arrivo freddo, vento forte e nevicate

ALLERTA METEO CENTRO SUD 2 GENNAIO – Inizio d’anno da brividi per l’Italia. In particolare per il Centro-Sud. Dal 2 gennaio sul nostro Paese arriveranno infatti freddo e vento forte, con nevicate al Centro Sud e allarme giallo in Abruzzo e Molise.

Un intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa interesserà la nostra penisola determinando un aumento della ventilazione e un progressivo calo delle temperature con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del dipartimento.

L’avviso prevede dalla mattinata del 2 gennaio 2019 venti forti fino a burrasca dai quadranti settentrionali su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria che, dal tardo pomeriggio di domani, si estenderanno a Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Si prevedono, inoltre, mareggiate lungo le coste esposte ai quadranti settentrionali. Sempre dal pomeriggio di domani, l’avviso prevede nevicate su Abruzzo e Molise inizialmente al di sopra dei 400-600 metri, in estensione dalla serata alla Puglia centro-settentrionale, con quota neve in ulteriore abbassamento fino al livello del mare nel corso della notte e con apporti al suolo complessivamente moderati, fino a localmente abbondanti alle quote collinari e montane di Abruzzo e Molise.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su gran parte dell’Abruzzo e del Molise e sui versanti tirrenici della Sicilia, comprese le isole Eolie.

Cielo comunque in prevalenza sereno o poco nuvoloso domani al nord, salvo per le aree alpine e prealpine centro-orientali dove con gli annuvolamenti arriveranno nevicate a quote superiori ai 300 metri.