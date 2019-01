Alberto Menino | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Vita privata | Lavoro

ALBERTO MENINO – Lo chef ha partecipato all’ultima edizione di MasterChef Italia, la settima.

Alberto era arrivato a un passo dalla finale, aggiudicandosi alla fine il terzo posto sul podio. Oggi l’ex concorrente si dedica tanto alla sua passione – la cucina – mettendo in cantiere alcuni progetti, come quello di aprire un ristorante suo.

Alberto sarà uno dei concorrenti che si sfideranno tra i fornelli della prima edizione di MasterChef All Stars, in onda in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 20 dicembre 2018.

Alberto Menino | Biografia

Alberto ha 23 anni ed è nato nel 1994 a Tortona, un comune del Piemonte vicino ad Alessandria, luogo dove ha coltivato la sua passione per i funghi, che poi è sfociata in una vera e propria professione: lo chef, infatti, lavora anche come micologo nell’azienda di famiglia, ovvero si occupa di selezionare funghi e tartufi prima che questi vengano venduti sul mercato.

La sua passione per la cucina è nata un po’ osservando la nonna preparare tanti piatti a base di pasta fresca, un po’ con i vari video tutorial che trovava su You Tube. Alle ricette del web, però, Alberto aggiungeva sempre un suo tocco personale.

Quando ha affrontato le selezioni per MasterChef ha stupito i giudici proprio con un piatto a base di funghi raccolti da lui; tutti i suoi provini per accedere al talent li ha fatti in compagnia della sua fidanzata, Erika, di cui Alberto è innamoratissimo.

Alberto Menino | Curiosità

Piatto preferito

Risotto alla milanese.

A chi si ispira

Luca Marchini.

Ingrediente per lui fondamentale

L’olio extravergine di oliva.

Peggior difetto

La permalosità.

Sogno

Aprire un ristorante vicino l’azienda di famiglia e andare a Zanzibar.

Alberto Menino | Vita Privata e Profili Social

Alberto Menino è fidanzato con Erika Straffi, la ragazza di cui si definisce innamoratissimo e che lo ha spronato a partecipare a MasterChef per poi stargli accanto a tutti i provini e nel corso del talent.

Lo chef ha un profilo Facebook e uno Instagram.