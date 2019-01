I 5 migliori ristoranti asiatici di lusso a Londra

I 5 migliori ristoranti asiatici Londra a cura di Giovanbattista Cimmino – Londra è una delle città più cosmopolite e contemporanee d’Europa, con una storia che risale all’antica Roma.

Una metropoli con innumerevoli luoghi da visitare e cose da fare. Per rendere la vostra permanenza indimenticabile, esclusiva e, allo stesso tempo, esotica, il posto più adatto è un buon ristorante asiatico, una location ricercata dove passare la vostra serata magari anche in compagnia di celebrità internazionali.

Ecco, allora, i cinque migliori ristoranti asiatici di lusso a Londra, dove trovarli, come contattarli e il loro piatto speciale assolutamente da provare.

Novikov

Situato nel cuore del Mayfair, famoso quartiere benestante di Londra, il Novikov ha ben due ristoranti distinti e un lounge bar elegante pieno di eventi. Un interior design cool e contemporaneo, con cucina a vista, forno a legna, specchi e candelabri, fanno del Novikov uno dei migliori ristoranti asiatici raffinati dove mangiare a Londra.

Con un menù d’ispirazione cinese e giapponese, questo locale è super fashion e sempre pieno di sera. Una location chic per un’esperienza cinque stelle di lusso. Andando al Novikov vi consigliamo il King Crab anche in versione Salad, o il Miso Baby Chicken con ingredienti particolari. Il pesce non è proprio il vostro mondo? L’anatra alla Pechinese vi riserverà dei bocconi sublimi.

Indirizzo: 50A Berkeley Street, Mayfair, London, W1J 8HA

Telefono: +44 (0) 207 399 4330

Email: reservations@novikovrestaurant.co.uk

Orari di apertura:

Pranzo: lunedì – venerdì 12:00 – 15:30

Cena: lunedì – venerdì 17:30 – 24:00

Sabato e domenica aperto tutto il giorno: 12:00 – 24:00

Zuma

Benvenuti nel cuore di Knightsbridge in un ristorante esclusivo con cucina a vista e un design che combina la filosofia orientale con le abitudini culinarie antiche e la cultura contemporanea.

Ubicato in uno dei quartieri più esclusivi di Londra, Zuma è un locale alla moda tra i migliori ristoranti giapponesi nella capitale londinese. Offre un sushi sublime e cibo dalla qualità al di sopra della media. Per una serata al top, consigliamo vivamente le tartare ed il black cod servito in foglia di alloro.

Indirizzo: 5 Raphael Street, Knightsbridge, London SW7 1DL

Telefono: +44 20 7584 1010

Email: info@zumarestaurant.com

Orari di apertura:

Pranzo: lunedì – venerdì 12:00 – 15:00 / sabato, domenica e festivi 12:00 – 15:30

Cena: lunedì – sabato 18:00 – 23:00 / domenica e festivi 18:00 – 22.30

Roka – Charlotte Street

Il Roka è un ristorante fusion di cucina giapponese e asiatica con un’atmosfera e un servizio stupefacenti. La qualità delle materie prime, ovviamente, è stellare. Questo ristorante asiatico di lusso offre una cucina sicuramente raffinata, accompagnata da buona musica e cocktail fatti a regola d’arte.

Anche al Roka vi stupirete mangiando attorno alla cucina a vista e ammirando i cuochi in azione. Potete deliziare il palato con del sashimi ottimo (per alcuni il migliore mai assaggiato).

Indirizzo: 37 Charlotte Street, London W1T 1RR

Telefono: +44 20 7580 6464

Orari di apertura:

Pranzo: lunedì – venerdì 12:00 – 15:30 / sabato e domenica 12:30 – 16:00

Cena: lunedì – venerdì 17:30 – 23:30 / sabato e domenica 17:30 – 22:30

Sake no Hana

Chic, elegante e raffinato sono i tre aggettivi che contraddistinguono il Sake no Hana. Per chi ama il quartiere Mayfair e il suo splendore alla moda, questa è un’altra tappa culinaria da annotarsi in rubrica. Mangiare in questo ristorante asiatico è come immergersi in una foresta futuristica ricca di bambù e legno di cipresso.

Il Sake no Hana è tra i migliori ristoranti trendy di Londra per chi ama una cucina giapponese autentica e moderna dal gusto fusion. Il nostro suggerimento è di ordinare uno dei “signature menus” per fare un’esperienza di prima qualità.

Indirizzo: 23 St. James’s Street, London SW1A 1HA

Telefono: +44 20 7925 8988

Email: reservations@sakenohana.com

Orari di apertura:

Pranzo: lunedì – venerdì 12:00 – 15:00 / sabato 12:00 – 16:00

Cena: lunedì – giovedì 18:00 – 23:00 / venerdì 18:00 – 23:30 / sabato 18:00 – 23:45

Domenica chiuso

Umu

Secondo la Guida Michelin, Umu offre un’esperienza in stile Kaiseki – considerata la più raffinata delle cucine giapponesi – nel lussuoso quartiere di Mayfair. Umu è famoso per i suoi piatti eleganti degni di un ristorante giapponese stellato Michelin, sotto la cura dallo chef artista Yoshinori Ishii, maestro nel suo genere.

La wagyu beef servita in tre modi differenti è pazzesca, ma anche piatti più semplici come la tempura di verdure sono davvero unici. Il cibo al ristorante Umu è un viaggio nel piacere del palato.

Indirizzo: 14-16 Bruton Place, London W1J 6LX

Telefono: +44 20 7499 8881

Email: reception@umurestaurant.com

Orari di apertura:

Pranzo: lunedì – sabato 12:00 – 14:30

Cena: lunedì – sabato 18:00 – 23:00

Desiderate dunque passare momenti appaganti e di altissimo livello a Londra? Questi cinque ristoranti asiatici, sicuramente tra i migliori e più ricercati nella capitale inglese, sono da provare almeno una volta sia in vacanza sia per affari. Assaggiate le loro specialità e fateci sapere quanto eccezionale è stata la vostra serata, cosa vi è piaciuto di più del locale e quale piatto preferite.

A cura di Giovanbattista Cimmino

