Cos’è il Vino Unicorno, la bevanda più “pop” del 2019 inventata dalla cantina Gik Live

Vino Unicorno – Il fascino magico dell’unicorno ha conquistato anche il Food Trend , l’azienda spagnola Gik Live! ha infatti lanciato sul mercato una bevanda ispirata alla creatura leggendaria. Si tratta di vino destinato a diventare la prossima tendenza del 2019.

La creatura fantastica del cavallo alato con il corno sulla fronte è diventata un’icona degli ultimi anni. Si può definire il “nuovo fenicottero rosa”, non c’è gadget che non abbia come protagonista l’unicorno ultimamente. E i brand di moda low cost fanno a gara per personalizzare t-shirt, pigiami e felpe con la caricatura di questo animale fantastico.

Ora la novità è il vino, che l’azienda pubblicizza come “fatto con le lacrime di unicorno”. È una bevanda dolcissima, ma soprattutto colorata. Il vino Unicorno è rosa e fruttato. E il prodotto è stato lanciato sul mercato dalla cantina iberica con lo scopo di avvicinare la generazione dei Millenial al settore vitivinicolo spagnolo che, secondo l’azienda, prediligerebbe il consumo di cocktail e birra.

La Glik Live! assciura che il metodo di produzione del vino Unicorno è del tutto naturale. La stessa azienda ha recentemente prodotto anche il primo vino blu del mondo, che era già diventato protagonista delle immagini diffuse sui social dai giovani. Ora l’azienda spagnola si aspetta di trovare lo stesso successo con la versione rosa, bevanda “ottenuta dalle lacrime di unicorno”.