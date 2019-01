Vanessa Incontrada carriera | Vita privata | Figli | Marito

VANESSA INCONTRADA CARRIERA – Vanessa Incontrada è una delle attrici più amate del piccolo schermo. Dopo aver iniziato la propria carriera come modella, il suo volto è divenuto noto al grande pubblico grazie alla conduzione di Zelig, sui canali Mediaset.

Da allora, sono stati tanti i ruoli interpretati dall’attrice di origini spagnole. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Vanessa Incontrada.

Vanessa Incontrada carriera | Gli inizi

Vanessa Incontrada è nata a Barcellona il 24 novembre 1978 da padre romano, Filippo, e madre spagnola.

Si trasferisce a Milano nel 1996, dove lavora come modella. Il suo esordio in tv avviene per il programma di Italia 1 “Super” nel 1998.

Nei primi anni Duemila conduce su Canale 5 “Nonsolomoda”, oltre presentare su Sky il magazine “Sky Lounge”, con il meglio della programmazione cinematografica della piattaforma satellitare.

Il debutto cinematografico avviene nel 2003 con Pupi Avati nel film “Il cuore altrove”.

Vanessa Incontrada carriera | Il successo

Dal 2004 al 2006 Vanessa Incontrada conduce con Claudio Bisio “Zelig”, trasmissione comica che le darà un grande successo di pubblico.

Nell’estate 2005 presenta con Fabio De Luigi il “Festivalbar” su Italia 1. Nel 2007 debutta a teatro con la tournée del musical “Alta società”.

Nel 2010 torna per l’ultima volta alla conduzione di “Zelig” sempre in coppia con Bisio.

Vanessa Incontrada è stata anche uno dei volti dei “Wind Music Awards”, affiancata negli anni da presentatori come Teo Mammucari e Carlo Conti.

Nel 2015 conduce su Sky Uno “Italia’s Got Talent” mentre nel 2017, su Fox Life è uno dei giudici del talent show “Dance Dance Dance”.

Vanessa Incontrada carriera | Le fiction

Tra il 2017 e il 2018 l’attrice spagnola è stata protagonista di due fiction Rai molto amate dal pubblico come “Scomparsa” e “Il capitano Maria”.

Nel 2018 ha replicato con altre fiction campioni di ascolti. È stata infatti la protagonista di “I nostri figli”, in onda in prima serata giovedì 6 dicembre 2018. La pellicola, prodotta da Rai Fiction e 11 marzo Film, è ispirata a un fatto realmente accaduto: il femminicidio di Marianna Manduca, brutalmente uccisa a Catania nel 2007 dal suo ex marito Saverio Nolfo.

L’attrice di origine spagnola ha interpretato il ruolo di Anna, nome di fantasia che sta a indicare Paola Giulianelli, moglie del cugino di Marianna Manduca, Carmelo Calì, interpretato nella fiction da Giorgio Pasotti con lo pseudonimo di Roberto Falco. Carmelo e Paola, dopo una lunga battaglia legale, sono riusciti ad adottare i tre figli di Marianna, portandoli a vivere con loro a Senigallia, nelle Marche.

“Calì e sua moglie – ha raccontato Vanessa Incontrada – erano sempre presenti sul set, perciò sentivamo doppiamente la responsabilità di rappresentarli. Ma i loro racconti, i loro commenti alle scene che giravamo ci arricchivano molto e ci hanno aiutato a capire tante cose, a cominciare dal rapporto fra loro come marito e moglie”.

Per Vanessa Incontrada si è trattato della terza volta sul set con Giorgio Pasotti, dopo il film “Quale amore” e la recente fiction “Il capitano Maria”.

Nello stesso anno, poi, per la Incontrada è arrivata un’altra grande interpretazione: quella nel film, per il ciclo “Purché finisca bene”, L’amore il sole e le altre stelle.

Vanessa Incontrada carriera | Vita privata | Figli | Marito

Vanessa Incontrada ha un figlio, Isal, avuto nel 2008 dal compagno Rossano Laurini.

Il primo incontro con il suo attuale compagno è avvenuto oltre dieci anni fa, quando l’uomo era sposato con Chiara Palmieri, sorella dell’allora fidanzato dell’attrice. È molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove ha oltre 1 milione 200mila follower.