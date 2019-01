Van Gogh film | Data uscita | Cinema | Cast | Attori | Trailer video

VAN GOGH FILM – “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità” è un film di genere biografico, drammatico del 2018, diretto da Julian Schnabel. Film arrivato nelle sale italiane il 3 gennaio 2019 dalla durata di 110 minuti e distribuito da Lucky Red.

Ma di cosa parla il film? In particolare vengono raccontati gli ultimi e tormentati anni del pittore olandese, interpretato da un sorprendete Willem Dafoe.

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità si concentra nel periodo più intenso e travagliato della vita dell’artista, quello che va da quando, nel 1888, a 35 anni, si trasferì ad Arles, in Provenza, fino alla morte avvenuta in circostanze ancora poco chiare il 27 luglio 1890 a Auvers-sur-Oise, dove era ospite del dottor Gachet.

In mezzo, opere come ” La casa gialla”, “Quattordici girasoli in un vaso”, “Autoritratto con orecchio bendato”, “Notte stellata” e ” La chiesa di Auvers”, oltre all’amicizia e le liti con Gauguin, la mutilazione dell’orecchio, i ricoveri in manicomio e l’inizio di un successo troppo tardivo.

Un racconto reso ancor più forte dal regista: Julian Schnabel, pittore stimatissimo e quotatissimo che ha debuttato nella regia cinematografica nel 1996 con Basquiat. A ventidue anni da quel film, dopo aver girato opere come Lo scafandro e la farfalla e Miral, Schnabel torna quindi a raccontare al cinema la vita di un collega pittore: Van Gogh.

Film che è stato presentato in prima mondiale e in concorso al Festival di Venezia 2018: dove Willem Dafoe, voluto da Schnabel nel ruolo del protagonista, ha conquistato la Coppa Volpi come miglior attore.

Van Gogh film | Cinema | Cast | Attori

Il cast di Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità è composto da:

REGIA: Julian Schnabel

SCENEGGIATURA: Jean-Claude Carrière, Julian Schnabel

FOTOGRAFIA: Benoît Delhomme

MONTAGGIO: Louise Kugelberg, Julian Schnabel

MUSICHE: Tatiana Lisovkaia

PRODUZIONE: Iconoclast, Riverstone Pictures, SPK Pictures

Van Gogh film | Trailer video

Di seguito il trailer italiano di Van Gogh – Sulla soglia dell’Eternità: