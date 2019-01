Ultimi Sondaggi Politici oggi – Come già emerso nel sondaggio di cui vi abbiamo dato notizia ieri, in questo inizio di 2019 sembra si stia lentamente riducendo il vantaggio della Lega sul Movimento Cinque Stelle [qui tutti gli ultimi sondaggi].

Secondo il consueto sondaggio settimanale condotto da Swg per il TgLa7, il distacco tra i due partiti si è ridotto nell’ultima settimana di 0,6 punti percentuali: da 6,5 per cento a 5,9 per cento.

Il sondaggio conferma la Lega come prima forza politica del paese con un consenso che, se si votasse oggi, sarebbe al 32,2 per cento, in calo però di 0,8 punti. Il M5S insegue a quota 26,3, a sua volta in calo di 0,2 punti.

Quanto ai partiti di minoranza, il Partito democratico viene stimato al 17,3 per cento, in crescita di mezzo punto, mentre Forza Italia continua a viaggiare intorno all’8 per cento (8,3 per cento, in crescita di 0,3 punti) e Fratelli d’Italia scenda dal 4 al 3,8 per cento.

Nel centrosinistra il partito guidato da Emma Bonino, Più Europa, gode secondo il sondaggio di un consenso che sfiora il 3 per cento, la galassia di partiti e movimenti che ruota intorno a Liberi e Uguali viaggia al 2,8 per cento e la sinistra radicale di Potere al Popolo si assesta al 2,2 per cento [qui tutti gli ultimi sondaggi].

Sondaggio elettorale Swg, i risultati in sintesi: