Perché il tweet di un miliardario giapponese è diventato il più condiviso di sempre

Oltre cinque milioni di utenti hanno retwittato il post del miliardario giapponese Yusaku Maezawa. Così il messaggio dell’imprenditore è diventato il più condiviso di sempre nel mondo fantastico di Twitter.

Yusaku Maezawa è diventato famoso ai più – soprattutto al mondo occidentale – per essersi accaparrato il primo viaggio da turista sulla luna con Space X, l’azienda spaziale di Elon Musk, ma nel mondo orientale è conosciuto per essere una delle persone col portafogli più gonfio. Maezawa è il proprietario di un negozio online di abbigliamento: Zozotown, uno degli shop online più apprezzati in Giappone. Nel post Maezawa celebra il traguardo raggiunto dalla sua attività commerciale: 10 miliardi di yen (oltre 80 milioni di euro) nel solo periodo delle festività natalizie. Un bel gruzzoletto.

Nel messaggio su Twitter, però, il fondatore di Zozotown si spinge oltre e vuole condividere con cento utenti quel traguardo. Così Maezawa promette di pescare a caso i fortunati cento tra quelli che avrebbero retwittato il post donando loro un milione di yen (8mila euro circa). “Per partecipare – si legge nel tweet – basta seguirmi e retwittare questo post”.

Il tweet è stato postato il 5 gennaio scorso e, fino ad oggi, ha ricevuto ben 5,5 milioni di condivisioni. Un record assoluto su Twitter. Maezawa con il suo post su Zozotown ha superato e quasi doppiato il record di Carter Wilerson, il ragazzo statunitense che dal Nevada si era fatto conoscere per aver avviato la campagna Twitter per una fornitura di un anno di deliziosi bocconcini di pollo alla Wendy’s. In quel caso il tweet aveva toccato e superato i tre milioni di repost (3,6 per l’esattezza), ma resta ormai lontano dai numeri di Maezawa.