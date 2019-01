Superbrain 2019 streaming e diretta tv: dove vedere il programma

SUPERBRAIN STREAMING – Torna in prima serata su Rai 1 il programma condotto da Paola Perego che mette in mostra le abilità delle super menti, pronte a sfidarsi in una serie di prove entusiasmanti.

Quattro puntate a partire da venerdì 11 gennaio 2019, per una trasmissione che nel corso degli anni ha raccolto un gran successo di pubblico.

Diverse le novità di questa stagione. In conduzione, al fianco di Paola Perego, ci sarà l’attore Francesco Paolantoni.

Inoltre le super menti italiane si sfideranno con altre provenienti da altri Paesi nei quali il format è presente.

Superbrain streaming | Dove vedere il programma in tv

Superbrain è visibile in chiaro su Rai 1, in prima serata a partire dalle 21.25 circa. Basta quindi collegarsi su Rai 1, disponibile al tasto 1 del proprio televisore, mentre in HD il canale è visibile sul 501.

Rai 1 è visibile anche in chiaro sulla piattaforma satellitare Tivusat e su Sky al canale 101.

Superbrain streaming | Dove vedere il programma in streaming

Per chi non fosse in casa per vedere Superbrain comodamente in tv, niente paura. Le quattro puntate della nuova edizione del programma condotto da Paola Perego sono infatti visibili anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione (che si può effettuare anche tramite Facebook), RaiPlay.

Sempre su RaiPlay è possibile anche vedere tutti gli episodi, anche a giorni di distanza dalla messa in onda, grazie alla funzione on demand.

Superbrain streaming | Rai 1 | Anticipazioni

Al centro del programma persone normali dotate di grandissime capacità ed abilità mentali, in grado di superare delle prove davvero complesse.

A decretare il migliore sarà il pubblico in studio e una giuria composta da tre volti noti del mondo dello spettacolo. Per ogni puntata ci sarà un vincitore a cui verrà assegnato un premio in denaro.

I cast, svolti in tutte le regioni d’Italia, hanno fatto emergere numerosi talenti pronti a stupire. L’edizione di quest’anno si prevede quindi ancor più spettacolare del solito.

Nella prima puntata della quarta edizione di Superbrain – Le supermenti, Paola Perego introduce e ospita sei concorrenti che, sfruttando le loro menti geniali, si contenderanno la vittoria cercando di superare prove incredibili.

Un programma a cui la conduttrice è molto legata, perché ha rappresentato il suo ritorno in tv dopo la polemica scoppiata a causa di un tema trattato nel programma Parliamone sabato.

Un episodio che era costato a Paola Perego la temporanea esclusione dal servizio pubblico. Superbrain è stata una bella rivincita, visti gli ottimi risultati d’ascolto.