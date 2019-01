Stasera in tv 8 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | La Compagnia del Cigno, Titanic, Cartabianca, DiMartedì, 911

Cosa c’è stasera in tv 8 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di martedì 8 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 8 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Compagnia del Cigno – L’arrivo di Matteo – Nascita della Compagnia

23:35 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – LOL 😉

21:20 – 911 Emergenze – Lasciar andare – Legami di famiglia

23:45 – Alex Cross

01:15 – Appuntamento al cinema

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:15 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 8 gennaio 2019 su Rai 4

20:40 – Lol 🙂 ep.98

21:08 – La leggenda del cacciatore di vampiri

22:54 – Punisher – Zona di guerra

00:35 – Supernatural XII ep.18

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – TITANIC – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – TITANIC – 2 PARTE

23:21 – THE BURNING PLAIN – IL CONFINE DELLA SOLITUDINE – 1 PARTE

Stasera su Italia 1:

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – E’ UN OMICIDIO?

21:25 – MECHANIC: RESURRECTION – 1 PARTE – 1aTV

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

22:23 – MECHANIC: RESURRECTION – 2 PARTE – 1aTV

23:20 – UNIVERSAL SOLDIER: REGENERATION – 1 PARTE

Stasera in tv 8 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO – 1864 – 1aTV

22:20 – UNA VITA – 615 – 1aTV

23:22 – MEN OF HONOR – L’ONORE DEGLI UOMINI – 1 PARTE

23:53 – TGCOM

23:55 – METEO.IT

23:59 – MEN OF HONOR – L’ONORE DEGLI UOMINI – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA RINASCITA DEL PROTONE

20:35 – THE BIG BANG THEORY VI – IL POTENZIALE DELL’INCANTESIMO D’AMORE

21:00 – I FANTASTICI 4 – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – I FANTASTICI 4 – 2 PARTE

23:14 – HOSTAGES – QUESTIONI IN SOSPESO

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:35 – Happy Days

21:10 – Dragonheart 3 – La maledizione dello stregone

22:55 – Willow

01:15 – Spia per caso

Stasera su Rai Movie:

19:25 – Acapulco, prima spiaggia… a sinistra

21:10 – La cena di Natale

22:45 – Babbo bastardo

00:25 – Come ti ammazzo l’ex

Stasera su Cine Sony:

19:20 – Dog Park

21:00 – The Package

22:50 – One in the Chamber

00:30 – Aragosta a colazione

Stasera in tv 8 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – MAI FIDARSI …

21:00 – LA GUIDA INDIANA

23:04 – LA TORTURA DELLA FRECCIA

01:02 – E IO NON PAGO

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – X-Men – L”inizio

23:35 – Kick-Ass

01:40 – Hot Movie – Un film con il lubrificante

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – L’ISOLA DI MORGANA

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – MISSIONE IN GRECIA

21:10 – AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER

23:05 – MY HERO ACADEMIA I – GIU’ LA MASCHERA

23:35 – MY HERO ACADEMIA I – BAKUGO KATSUKI: LE ORIGINI

Stasera in tv 8 gennaio 2019 su La5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:15 – PARTNERPERFETTO.COM – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – PARTNERPERFETTO.COM – 2 PARTE

23:10 – IL PADRE DELLA SPOSA

Stasera su Cielo:

19:20 – Affari al buio L’addestramento

19:50 – Affari al buio Il re del cattivo gusto

20:20 – Affari di famiglia Chi più ne ha più fumetta

20:50 – Affari di famiglia Un’offerta che non puoi rifiutare

21:15 – Ritorno alla vita

23:20 – Polyamori Ep. 3

23:55 – Polyamori Ep. 4

Stasera su Nove:

20:25 – Boom! – 1^TV

21:25 – Mai Stati Uniti

23:10 – Prospettive di un delitto

00:45 – Airport Security Spagna

01:15 – Airport Security Spagna

Stasera in tv 8 gennaio 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Di Martedì

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Private Practice

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Take Me Out – 1^TV

22:40 – Il salone delle meraviglie – 1^TV

23:15 – Il salone delle meraviglie – 1^TV

23:45 – ER: storie incredibili – Il ritorno della nonna

Stasera su Spike:

20:05 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.3

20:35 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.4

21:00 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.5

21:30 – UN POVERO RICCO

23:10 – CASA MIA, CASA MIA

Stasera in tv 8 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – 1^TV

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Il mio piccolo dinosauro Prima TV

23:00 – Dickens – L’uomo che inventò il Natale

00:50 – Beautiful Creatures – La sedicesima luna