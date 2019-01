Sfera Ebbasta Tour 2019: le date e i biglietti

SFERA EBBASTA TOUR 2019 – Sfera Ebbasta torna sul palco.

Il rapper di Cinisello Balsamo – all’anagrafe Gionata Boschetti – ha annunciato nuovi live per il 2019: si chiama Popstar Tour e lo porterà a Roma, Napoli e Milano (per ora).

Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album Rockstar, già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto in Italia nel primo semestre dell’anno e dopo gli innumerevoli sold out registrati in tutta Italia e in Europa con il suo ‘Sfera Ebbasta Rockstar tour’ che ha contato oltre 50 date e milioni di spettatori, Sfera è pronto rilanciare.

Sfera Ebbasta Tour 2019 | I concerti in Italia

17 aprile Roma , Palalottomatica

, Palalottomatica 19 aprile Napoli , Teatro PalaPartenope

, Teatro PalaPartenope 27 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

Sfera Ebbasta Tour 2019 | I biglietti | I prezzi e le disponibilità su Ticketone

SFERA EBBASTA ROMA 2019

Parterre in Piedi Intero

€ 40,25

€ 40,25 Primo Anello Centrale Numerato Intero

€ 51,75

€ 51,75 Primo Anello Laterale Numerato Intero

€ 46,00

€ 46,00 Secondo Anello Centrale Numerato Intero

€ 46,00

€ 46,00 Secondo Anello Laterale Numerato Intero

€ 40,25

€ 40,25 Terzo Anello Numerato Intero

€ 34,50

€ 34,50 PIT Intero

€ 69,00

€ 69,00 PIT VIP Package Intero Package

€ 169,00

SFERA EBBASTA NAPOLI 2019

Parterre in Piedi Intero

€ 40,25

€ 40,25 Tribuna Numerata Intero

€ 46,00

€ 46,00 PIT Intero

€ 69,00

€ 69,00 PIT VIP Package Intero Package

€ 169,00

SFERA EBBASTA MILANO 2019

Parterre in Piedi Intero

€ 40,25

€ 40,25 Tribuna A Centrale Numerata Intero

€ 51,75

€ 51,75 Tribuna A Laterale Numerata Intero

€ 46,00

€ 46,00 Tribuna B Centrale Numerata Intero

€ 46,00

€ 46,00 Tribuna B Laterale Numerata Intero

€ 40,25

€ 40,25 PIT VIP Package Intero Package

€ 169,00

Tutti coloro che acquistano il biglietto on line sul sito TicketOne.it scegliendo la consegna tramite Corriere Espresso riceveranno l’esclusivo FanTicket.

La spedizione verrà presa in carico dal corriere a distanza di circa 15 giorni dall’acquisto pertanto si consiglia di tenere in considerazione tale data se si desidera acquistare biglietti per altri eventi all’interno dello stesso ordine. In ogni caso la consegna avverrà in tempo utile per l’evento acquistato.

È possibile acquistare un massimo di 6 biglietti per ciascun cliente.

> VAI AL DETTAGLIO DI TICKETONE