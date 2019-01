Serie Tv FOX streaming siti legali: dove vederle tutte

SERIE TV FOX STREAMING – Esistono vari modi per vedere le serie tv FOX in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi contenuti trasmessi sulla Pay Tv sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. La pirateria infatti è un reato!

Ci sono però alcuni portali che offrono la possibilità di vedere le serie tv FOX in streaming live e in qualità HD.

Insomma, perdersi una puntata di The Walking Dead, The Big Bang Theory, Agents of S.H.I.E.L.D., Modern Family o dei Simpson è sempre più difficile. E poi, qualora capitasse, c’è la funzione on demand…

Serie Tv FOX streaming siti legali: c ome e dove vederle tutte

Ma vediamo quali sono i migliori siti per vedere le serie tv targate FOX in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale:

Si tratta del servizio di streaming di Sky che permette di vedere su smartphone, tablet e PC i contenuti del proprio abbonamento, comprese le serie tv FOX, alla tv satellitare.

Sky Go è disponibile per i clienti residenziali Sky con promozioni compatibili e con abbonamento attivo da almeno un anno ed è gratuito ma va attivato.

Tramite mysky e skyQ, la Pay tv offre poi la funzione on demand con cui è possibile rivedere tutte le puntate della nostra serie tv preferita.

Now Tv è un servizio streaming online creato da Sky, che permette di vedere i contenuti della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Abbonandosi al servizio è possibile vedere tutti gli eventi comprese le serie tv.