Le Serie Tv più attese della stagione 2018 2019 | Da vedere | Consigliate

Nuova stagione, nuove Serie Tv. Ci siamo: dopo tante repliche estive, è arrivato il momento di vedere nuovi prodotti tv che ci terranno incollati davanti alla televisione per ore, giorni. Serie tv 2018 2019

Tante serie che riempiono i palinsesti di Sky, Rai, Mediaset, Amazon Video e Netflix. Troppe. Per questo ne abbiamo selezionate 25. Le 25 migliori serie Tv in uscita nel 2018-2019. Insomma, quelle da vedere assolutamente.

Eccole nel dettaglio:

Tom Clancy’s Jack Ryan

Dove e quando

Network: Amazon Studios

Genere: Azione

Creatori: Carlton Cuse e Graham Roland

Cast: John Krasinski, Abbie Cornish, Timothy Hutton, Peter Fonda

Messa in onda: 31 agosto 2018

Messa in onda italiana: 31 agosto 2018, Amazon Prime Video

Baby

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Drama

Creatori: GRAMS

Cast: Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi

Uscita in streaming: 2018

Uscita in streaming italiana: 2018 Serie tv 2018 2019

Le terrificanti avventure di Sabrina

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Horror

Creatori: Roberto Aguirre-Sacasa

Cast: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Ross Lynch Uscita in streaming: 26 ottobre

Uscita in streaming italiana: 26 ottobre

Escape at Dannemora

Dove e quando

Network: Showtime

Genere: Drama

Creatori: Brett Johnson e Michael Tolkin

Cast: Benicio del Toro, Paul Dano, Patricia Arquette, Michael Imperioli

Messa in onda: 2018

Messa in onda italiana: N.D., Sky Atlantic

You

Dove e quando

Network: Lifetime

Genere: Thriller

Creatore: Greg Berlanti e Sera Gamble

Cast: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, John Stamos

Messa in onda: 9 settembre 2018

Uscita in streaming italiana: 9 settembre 2018, Netflix

The Purge Serie tv 2018 2019

Dove e quando

Network: USA Network

Genere: Horror

Creatore: James DeMonaco

Cast: Gabriel Chavarria, Lili Simmons, Lee Tergesen, Amanda Warren

Uscita in streaming: 4 settembre 2018

Uscita in streaming italiana: 5 settebre, Amazon Video

The Umbrella Academy

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Supereroi

Creatore: Jeremy Slater

Cast: Ellen Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Mary J. Blige

Uscita in streaming: 2019

Uscita in streaming: 2019

Carnival Row

Dove e quando

Network: Amazon Studios

Genere: Fantascienza

Creatori: René Echevarria e Travis Beacham

Cast: Orlando Bloom, Cara Delevingne

Uscita in streaming: 2019

Uscita in streaming italiana: 2019, Amazon Prime Video

Sex Education

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Dramedy

Creatori: Laurie Nunn

Cast: Gillian Anderson, Asa Butterfield, James Purefoy

Uscita in streaming: 2019

Uscita in streaming italiana: 2019

I Am The Night

Dove e quando

Network: TNT

Genere: Drama Serie tv 2018 2019

Creatori: Fauna Hodel

Cast: Chris Pine, India Eisley, Connie Nielsen, Jefferson Mays Messa in onda: gennaio 2019

Messa in onda italiana: N.D.

Carmen Sandiego

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Animazione

Creatori: Houghton Mifflin Harcourt e DHX Media

Cast: Gina Rodriguez, Finn Wolfhard

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: 2019

Il nome della rosa

Dove e quando

Network: Rai Fiction

Genere: Drama

Creatori: Giacomo Battiato

Cast: John Turturro, Damian Hardung, Rupert Everett, Michael Emerson, Stefano Fresi

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: 2019, Rai Uno

Deadly Class

Dove e quando

Network: Syfy

Genere: Azione

Creatori: Miles Orion Feldsott e **Rick Remender

Cast: Benjamin Wadsworth, Benedict Wong, Lana Condor, María Gabriela de Faría

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: N.D.

The Little Drummer Girl

Dove e quando

Network: AMC

Genere: Thriller

Creatori: BBC, AMC e The Ink Factory

Cast: Florence Pugh, Alexander Skarsgård, Michael Shannon

Messa in onda: 19 novembre 2018

Messa in onda italiana: N.D. Serie tv 2018 2019

The Gilded Age

Dove e quando

Network: NBC

Genere: Period drama

Creatori: Julian Fellowes

Cast: N.D.

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: N.D

Mayans MC

Dove e quando

Network: FX

Genere: Drama

Creatori: Kurt Sutter e Elgin James

Cast: J. D. Pardo, Edward James Olmos, Jacqueline Obradors, Sarah Bolger, Emilio Rivera

Messa in onda: 4 settembre 2018

Messa in onda italiana: N.D.

Kidding

Dove e quando

Network: Showtime

Genere: Commedia

Creatori: Dave Holstein

Cast: Jim Carrey, Catherine Keener, Frank Langella, Judy Greer

Messa in onda: 9 settembre 2018

Messa in onda italiana: N.D.

Catch-22

Dove e quando

Network: Hulu Genere: Drama

Creatori: Luke Davies e David Michôd

Cast: Christopher Abbott, Kyle Chandler, Hugh Laurie, George Clooney

Messa in onda: 2019

Messa in onda italiana: 2019, Sky

Homecoming

Dove e quando

Network: Amazon Studios

Genere: Thriller psicologico

Creatori: Sam Esmail

Cast: Julia Roberts, Stephan James, Bobby Cannavale, Shea Whigham

Uscita in streaming: 2 novembre 2018

Uscita in streaming italiana: 2 novembre 2018, Amazon Video

Maniac

Dove e quando

Network: Netflix

Genere: Commedia

Creatore: Patrick Somerville

Cast: Emma Stone, Jonah Hill, Sonoya Mizuno, Justin Theroux, Sally Field

Uscita in streaming: 21 settembre 2018

Uscita in streaming italiana: 21 settembre 2018

Watchmen

Dove e quando

Network: HBO

Genere: Drama

Creatori: Damon Lindelof

Cast: Jeremy Irons, Don Johnson, Regina King, Tim Blake Nelson

Messa in onda: 2019 Serie tv 2018 2019

Messa in onda italiana: N.D.

The Romanoffs

Dove e quando

Network: Amazon Studios

Genere: Drama Serie tv 2018 2019

Creatori: Matthew Weiner

Cast: Aaron Eckhart, Christina Hendricks, Isabelle Huppert, Diane Lane

Uscita in streaming: 12 ottobre 2018

Uscita in streaming italiana: 12 ottobre 2018, Amazon Prime Video

L’amica geniale

Dove e quando

Network: HBO e Rai Fiction

Genere: Drama

Creatrice: Elena Ferrante

Cast: Ludovica Nasti, Elisa Del Genio, Gaia Girace, Margherita Mazzucco

Premiere: anteprima mondiale alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia

Messa in onda italiana: 30 ottobre, Rai Uno

Good Omens

Dove e quando

Network: Amazon Studios

Genere: Fantasy

Creatori: Neil Gaiman

Cast: David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm, Frances McDormand

Uscita in streaming: 2019

Uscita in streaming: 2019

The First

Dove e quando

Network: Hulu

Genere: Drama Serie tv 2018 2019

Creatori: Beau Willimon

Cast: Sean Penn, Natascha McElhone, LisaGay Hamilton, James Ransone

Messa in onda: 14 settembre 2018

Messa in onda italiana: N.D.

> QUI DOVE VEDERE LE SERIE TV IN STREAMING GRATIS