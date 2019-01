Santo del giorno | Oggi | Calendario completo santi | Quale si festeggia

SANTO DEL GIORNO – Che santo è oggi? Chi si festeggia in questa giornata secondo la Chiesa cattolica? Nell’anno liturgico, infatti, ogni giorno del calendario viene associato ad alcuni santi.

Un modo, questo, per celebrare le principali festività dell’anno cristiano, come il Natale, la Pentecoste, l’Immacolata o l’Assunzione. Ma anche per ricordare tutti i martiri della Chiesa, sia a livello universale, che a livello locale.

Di seguito, il calendario completo dei santi:

Santo del giorno | Gennaio

Santo del giorno 1 gennaio: Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio; deposizione di san Basilio, vescovo di Cesarea di Cappadocia; san Giustino, vescovo di Chieti; sant’Almachio, martire, ucciso a Roma dai gladiatori; sant’Eugendo, abate di Condat; san Fulgenzio, vescovo di Ruspe; san Chiaro, abate del monastero di San Marcello a Vienne; san Frodoberto, fondatore e primo abate di Moûtiers-la-Celle; san Guglielmo, abate di San Benigno a Digione; sant’Odilone, abate di Cluny; santa Zdislava, madre di famiglia; beato Ugolino da Gualdo Cattaneo, monaco; san Giuseppe Maria Tomasi, sacerdote teatino e cardinale; beati Giovanni e Renato Lego, sacerdoti e martiri; san Vincenzo Maria Strambi, passionista, vescovo di Macerata e di Tolentino; san Sigismondo Gorazdowski, sacerdote, fondatore delle Suore di San Giuseppe; beato Mariano Konopiński, martire di Dachau.

Santo del giorno 11 gennaio: sant’Igino, papa; san Salvio, martire; san Tipasio il Vecchio, martire; san Pietro, detto Balsamo, martire; san Leucio, primo vescovo di Brindisi; santa Onorata, vergine; san Teodosio, cenobiarca; san Paolino, vescovo di Aquileia; beato Bernardo Scamacca, sacerdote domenicano; beato Guglielmo Carter, martire; san Tommaso da Cori, francescano; beato Francesco Rogaczewski, sacerdote e martire; san Vitale da Gaza, monaco.

Santo del giorno 21 gennaio: sant’Agnese, vergine e martire; san Publio, vescovo di Atene; santi Fruttuoso, vescovo di Tarragona, Augurio ed Eulogio, diaconi, martiri di Tarragona; san Patroclo, martire a Troyes; sant’Epifanio, vescovo di Pavia; san Meginrado, sacerdote e monaco a Einsiedeln; beati Edoardo Stransham e Nicola Wheeler, sacerdoti e martiri; sant’Albano Roe, benedettino, e il beato Tommaso Green, sacerdoti e martiri; beata Giuseppa Maria di Sant’Agnese, vergine agostiniana; beati Giovanni Battista Turpin du Cormier e tredici compagni, sacerdoti e martiri; san Giovanni Yi-Yun, padre di famiglia, martire di Corea.

santi Timoteo e Tito, discepoli di san Paolo; san Teogene, martire; santa Paola, vedova; sant’Alberico, abate di Cîteaux; sant’Agostino Erlendsson, arcivescovo di Nidaros; beata Maria de la Dive, martire; beato Michele Kozal, vescovo ausiliare di Włocławek e martire a Dachau. Santo del giorno 27 gennaio: sant’Angela Merici, vergine, fondatrice della compagnia di sant’Orsola; san Giuliano, martire; san Giuliano, primo vescovo di Le Mans; santa Devota, vergine e martire; san Marino, abate di Bodon; san Vitaliano, papa; san Teodorico, vescovo di Orléans; san Gilduino, diacono di Dol; beato Giovanni, canonico regolare; beato Manfredo Settala, sacerdote ed eremita; beata Rosalia du Verdier de la Sorinière, vergine del monastero del Calvario e martire; san Giovanni Maria, detto Muzei, martire dell’Uganda; sant’Enrico de Ossó y Cervelló, sacerdote, fondatore della Compagnia di Santa Teresa di Gesù; beato Giorgio Matulaitis, vescovo di Vilnius e poi nunzio apostolico in Lituania.

san Mattia, vescovo di Gerusalemme; san Barsimeo, vescovo di Edessa di Osroene; santa Martina; santa Batilde; sant’Aldegonda, badessa di Maubeuge; sant’Armentario, vescovo di Pavia; san Teofilo, detto il Giovane, martire; sant’Adelemo, abate di Burgos; beato Francesco Taylor, martire; santa Giacinta Marescotti, vergine del Terz’ordine francescano; beato Sebastiano Valfrè, sacerdote oratoriano; san Paolo Ho Hyob, soldato, martire; san Tommaso Khuông, sacerdote e martire; san Davide Galván Bermúdez, sacerdote e martire del Messico; san Muziano Maria Wiaux, lasalliano; beato Columba Marmion, abate di Maredsous; beata Carmela García Moyón, martire; beato Sigismondo Pisarski, sacerdote e martire; san Bronislao Markiewicz, sacerdote, fondatore della Congregazione di San Michele Arcangelo. Santo del giorno 31 gennaio: san Giovanni Bosco, sacerdote, fondatore della Società Salesiana e delle Figlie di Maria Ausiliatrice; santi Vittorino, Vittore, Niceforo, Claudio, Diodoro, Serapione e Papia, martiri di Corinto; san Metrano, martire di Alessandria d’Egitto; santi Ciro e Giovanni, martiri; san Geminiano, vescovo di Modena; sant’Abramo, vescovo di Arbela, martire; san Giulio, sacerdote; santa Marcella, vedova; sant’Aidano, vescovo di Ferns; san Valdo, vescovo di Évreux; sant’Eusebio, eremita; beata Ludovica Albertoni, vedova, terziaria francescana; san Francesco Saverio Maria Bianchi, sacerdote barnabita; santi Agostino Pak Chong-Won, catechista e cinque compagni, martiri coreani; beata Candelaria di San Giuseppe, fondatrice delle carmelitane del Venezuela.

Domenica dopo l’Epifania: Battesimo di Gesù – Festa

Santo del giorno | Febbraio

Santo del giorno 1 febbraio: san Trifone, martire; san Severo, vescovo di Ravenna; san Paolo, vescovo di Saint-Paul-Trois-Châteaux; santa Brigida, vergine, badessa di Kildare; sant’Orso, sacerdote d’Aosta; sant’Agrippano, vescovo di Le Puy e martire; san Sigeberto III, re d’Austrasia; san Raimondo, abate, fondatore dell’Ordine di Calatrava; san Giovanni, vescovo di Saint-Malo; beato Reginaldo d’Orléans, sacerdote domenicano; santa Verdiana, vergine; beato Andrea dei Conti di Segni, sacerdote francescano; beati Conor O’Devany, francescano, vescovo di Down e Connor, e Patrizio O’Lougham, sacerdote, martiri d’Irlanda; sant’Enrico Morse, sacerdote gesuita e martire; beate Maria Anna Vaillot e quarantasei compagne, martiri; santi Paolo Hong Yong-ju, Giovanni Yi Mun-u e Barbara Ch’oe Yong-i, martiri coreani; beata Giovanna Francesca della Visitazione, vergine, fondatrice delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli Ammalati Poveri; beato Luigi Variara, sacerdote salesiano, fondatore delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria.

Santo del giorno 11 febbraio: La Beata Maria Vergine di Lourdes; santa Sotere, vergine e martire; santi martiri di Numidia; san Castrense, martire; san Secondino, vescovo di Eca; san Severino, abate di Agauno; san Gregorio II, papa; san Pasquale I, papa; sant’Ardano, abate del monastero di Tournus; san Pietro Maldonado, sacerdote e martire in Messico; beato Tobia Borras Romeu, religioso dei fatebenefratelli e martire.

La Beata Maria Vergine di Lourdes; santa Sotere, vergine e martire; santi martiri di Numidia; san Castrense, martire; san Secondino, vescovo di Eca; san Severino, abate di Agauno; san Gregorio II, papa; san Pasquale I, papa; sant’Ardano, abate del monastero di Tournus; san Pietro Maldonado, sacerdote e martire in Messico; beato Tobia Borras Romeu, religioso dei fatebenefratelli e martire. Santo del giorno 12 febbraio: santi martiri di Abitina; sant’Eulalia, vergine e martire di Barcellona; san Melezio, vescovo di Sebastea, poi di Berea e poi patriarca di Antiochia; san Benedetto, abate di Aniane; sant’Antonio, detto Cauleas, vescovo di Costantinopoli; beata Ombelina, priora di Jully-les-Nonnains; san Ludano, pellegrino; beati Tommaso Hemmerford, Giacomo Fenn, Giovanni Nutter, Giovanni Munden e Giorgio Haydock, sacerdoti e martiri d’Inghilterra.

Santo del giorno 21 febbraio: san Pier Damiani, vescovo di Ostia e dottore della Chiesa; sant’Eustazio, vescovo di Antiochia; san Germano, abate; beato Tommaso Pormort, sacerdote e martire; san Roberto Southwell, sacerdote della Compagnia di Gesù e martire; beato Natale Pinot, sacerdote e martire; beata Maria Enrichetta Dominici, superiora delle Suore di Sant’Anna.

santi martiri di Alessandria; san Romano, abate di Condat; sante Marana e Cira, vergini; beato Daniele Brottier, sacerdote spiritano; beato Timoteo Trojanowski, frate minore conventuale, martire ad Auschwitz. Santo del giorno 29 febbraio: sant’Ilaro, papa e confessore; sant’Osvaldo, vescovo di Worcester; beata Antonia da Firenze, vedova, fondatrice e prima badessa del monastero del Corpus Domini; sant’Augusto Chapdelaine, sacerdote delle Missioni Estere di Parigi e martire in Cina.

Santo del giorno | Marzo

Santo del giorno 1 marzo: san Felice III, papa; sant’Albino, vescovo di Angers; san David, vescovo di Saint David’s; san Siviardo, abate; san Suitberto, vescovo; san Leone, vescovo di Bayonnee martire nei paesi Baschi; san Leone Luca, abate; san Rudesindo, vescovo, abate di Cella Nova; beato Cristoforo da Milano, sacerdote domenicano; beata Giovanna Maria Bonomo, badessa benedettina; sant’Agnese Cao Kuiying, martire in Cina.

san Giovanni di Dio, religioso, fondatore dei fratelli ospedalieri; san Ponzio, diacono di Cartagine; santi Apollonio e Filemone, martiri; san Probino, vescovo di Como; san Senano, abate; san Felice, vescovo di Dunwich; san Teofilatto, arcivescovo di Nicomedia; sant’Unfrido, vescovo di Thérouanne; san Litifredo, vescovo di Pavia; san Duthac, vescovo di Ross; san Veremondo, abate di Hirache; santo Stefano, abate; beato Vincenzo Kadlubek, vescovo di Cracovia; beato Faustino Míguez, sacerdote scolopio, fondatore del Pio Istituto Calasanziano. Santo del giorno 9 marzo: santa Francesca Romana, vedova, fondatrice delle Oblate di Tor de’ Specchi; santi quaranta martiri di Sebaste; san Paciano, vescovo di Barcellona; san Vitale di Castronovo, monaco; san Bruno, vescovo e martire; santa Caterina, vergine, fondatrice e prima badessa del monastero delle clarisse del Corpus Domini a Bologna; san Domenico Savio, allievo salesiano; santi Pietro Ch’oe Hyong e Giovanni Battista Chong-Chang-Un, martiri coreani.

Santo del giorno 11 marzo: san Pione, sacerdote e martire; santi Trofimo e Talo, martiri; san Costantino, re e martire; san Vincenzo, abate del monastero di San Claudio; san Sofronio, vescovo di Gerusalemme; san Vindiciano, vescovo di Cambrai e Arras; san Benedetto, vescovo di Milano; sant’Oengus, detto il Culdeo, monaco; sant’Eulogio, sacerdote e martire; beato Giovanni Battista da Fabriano Righi, sacerdote francescano; beato Tommaso Atkinson, sacerdote e martire; beato Giovanni Kearney, sacerdote francescano e martire; san Domenico Cẩm, sacerdote e martire del Vietnam; santi Marco Chong Ui-Bae, catechista, e Alessio U Se-Yong.

santi Ilario, vescovo di Aquileia, e Taziano, diacono, martiri; san Papa, martire; san Giuliano, martire; santa Eusebia, badessa di Hamage; sant’Eriberto, vescovo di Colonia; beato Giovanni Sordi o Cacciafronte, vescovo di Mantova e di Vicenza e martire; beati Giovanni Amias e Roberto Dalby, sacerdoti e martiri; passione di Giovanni de Brébeuf, sacerdote della Compagnia di Gesù. Santo del giorno 17 marzo: san Patrizio, vescovo; santi martiri di Alessandria d’Egitto; sant’Agricola, vescovo di Nevers; santa Gertrude, badessa di Nivelles; san Paolo, monaco; beato Corrado, eremita; san Giovanni Sarkander, sacerdote e martire; san Gabriele Lalemant, sacerdote della Compagnia di Gesù; beato Giovanni Nepomuceno Zegrí y Moreno, sacerdote, fondatore delle Mercedarie della Carità.

Santo del giorno 21 marzo: san Serapione, anacoreta; santi martiri alessandrini; san Lupicino, abate; sant’Edneo, abate; natale di san Benedetto, abate; san Giacomo, chiamato il Confessore; san Giovanni, vescovo di Valence; san Nicola di Flüe, eremita; beato Tommaso Pilchard, sacerdote e martire, beato Guglielmo Pike, martire; beato Matteo Flathers, sacerdote e martire; sant’Agostino Zhao Rong, sacerdote e martire; santa Benedetta Cambiagio Frassinello, fondatrice delle Suore Benedettine della Provvidenza.

Santo del giorno | Aprile

Santo del giorno 1 aprile: san Venanzio, vescovo di Salona, e compagni, martiri in Dalmazia e in Istria; sante Agape e Chionia, vergini e martiri; santa Maria Egiziaca, penitente; san Valerico, sacerdote; san Celso, vescovo di Armagh; sant’Ugo, vescovo di Grenoble; beato Ugo, abate di Mézières; san Gilberto, vescovo di Caithness; beato Giovanni Bretton, martire; san Lodovico Pavoni, sacerdote, fondatore delle Figlie di Maria Immacolata.

Santo del giorno 11 aprile: santo Stanislao, vescovo di Cracovia e martire; sant’Antipa, martire; san Filippo, vescovo di Gortina; san Doimo, vescovo di Salona e martire; san Barsanofio, anacoreta; sant’Isacco, monaco, fondatore del monastero di Monteluco; beato Lanuino, certosino; beata Sancia, vergine cistercense; beato Angelo Carletti da Chivasso, sacerdote francescano; beato Giorgio Gervase, sacerdote benedettino e martire; santa Gemma Galgani, vergine; beata Elena Guerra, vergine, fondatrice delle Suore Oblate dello Spirito Santo; beato Semproniano Ducki, cappuccino e martire.

Santo del giorno 21 aprile: Sant’Anselmo, vescovo di Canterbury; sant’Apollonio, filosofo e martire; sant’Aristo, sacerdote e martire; sant’Anastasio, egumeno; san Melrubio, abate di Applecross; beato Bartolomeo Cerveri, sacerdote domenicano e martire; san Corrado da Parzham, religioso cappuccino; san Romano Adame, sacerdote e martire.

Santo del giorno | Maggio

Santo del giorno 1 maggio: san Giuseppe, lavoratore; san Geremia, profeta; sant’Andeolo, martire; santi Torquato, vescovo di Guadix, e altri sei vescovi, martiri; sant’Amatore, vescovo di Auxerre; sant’Orenzio vescovo di Auch; san Brioco, vescovo e abate; san Sigismondo, re dei Burgundi; san Marculfo, eremita; sant’Arigo, vescovo di Gap; san Teodardo, vescovo di Narbona; beato Aldebrando, vescovo di Fossombrone; beata Mafalda, vergine; beato Vivaldo da San Gimignano, eremita del terzo ordine di san Francesco; beato Giuliano Cesarello, sacerdote francescano; san Pellegrino Laziosi, religioso dei servta; beata Petronilla, vergine, badessa clarisse; natale di san Pio V, papa; santi Agostino Schoeffler e Giovanni Luigi Bonnard, sacerdoti delle Missioni Estere di Parigi e martiri; san Riccardo Pampuri, dell’Ordine dei Fatebenefratelli; beato Clemente Šeptyc’kyj, studita, sacerdote e martire.

Santo del giorno 11 maggio: san Maiolo di Adrumeto, martire; sant’Antimo, martire; san Mucio, sacerdote e martire; san Mamerto, vescovo di Vienne; san Gengolgo; san Maiolo, abate di Cluny; san Gualtiero, sacerdote; beato Gregorio Celli, sacerdote agostiniano; beati Giovanni Rochester e Giacomo Walworth, sacerdoti certosini, martiri; san Francesco De Geronimo, sacerdote gesuita; sant’Ignazio da Laconi, cappuccino; san Matteo Lê Văn Gẫm, martire.

Santo del giorno 21 maggio: san Cristoforo Magallanes e compagni, martiri messicani; san Timoteo, diacono e martire; san Polieuto, martire; santi martiri di Pentecoste ad Alessandria; san Paterno, vescovo di Vannes; sant’Ospizio, recluso; san Mancio, martire; san Teobaldo, vescovo di Vienne; sant’Hemming, vescovo di Åbo; beato Leone Mopinot, dei Fratelli delle Scuole Cristiane, martire; san Carlo Giuseppe Eugenio de Mazenod, vescovo di Marsiglia, fondatore degli Oblati di Maria Immacolata.

Prima domenica dopo Pentecoste: Santissima Trinità – Solennità

Seconda domenica dopo Pentecoste: Santissimo Corpo e Sangue di Cristo – Solennità

Santo del giorno | Giugno

Santo del giorno 1 giugno: san Giustino, martire; santi Caritone e compagni, martiri; santi martiri di Alessandria d’Egitto; santi martiri di Licopoli; san Procolo, martire; san Fortunato, prete; san Caprasio, monaco; san Floro, vescovo di Lodève; san Ronano, vescovo; san Vistano, re di Mercia, martire; san Simeone, recluso; sant’Enecone, abate; beato Teobaldo; beato Giovanni Pelingotto, terziario francescano; beato Giovanni Storey, martire; beati Alfonso Navarrete, Ferdinando di San Giuseppe di Ayala e Leone Tanaka, martiri; beato Giovanni Battista Vernoy de Montjournal, canonico di Moulins e martire; san Giuseppe Túc, martire; beato Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, fondatore delle Missionarie e dei Missionari di San Carlo; sant’Annibale Maria Di Francia, sacerdote, fondatore dei Rogazionisti del Cuore di Gesù e delle Figlie del Divino Zelo.

santi Carlo Lwanga e dodici compagni, martiri dell’Uganda; san Cecilio, sacerdote; sant’Ilario, primo vescovo di Carcassonne; santa Clotilde, regina; san Lifardo, sacerdote; sant’Oliva, vergine; san Kevin, fondatore e abate del monastero di Glendalough; san Genesio, vescovo di Clermont; sant’Isacco, martire; san Davino, pellegrino armeno; san Morando, monaco; beato Andrea Caccioli, primo sacerdote francescano; san Cono, monaco; beato Francesco Ingleby, prete e martire; san Giovanni Grande, religioso dei fatebenefratelli; beato Carlo Renato Collas du Bignon, sacerdote sulpiziano e martire; san Pietro Dong, martire; beato Diego Oddi, religioso francescano; san Giovanni XXIII, papa. Santo del giorno 4 giugno: san Quirino, vescovo di Siscia, martire; san Metrofane, vescovo di Bisanzio; sant’Ottato, vescovo di Milevi; san Petroc, abate; san Gualterio, abate; santi Nicola e Trani, eremiti; beato Pacifico Remato, sacerdote francescano; san Francesco Caracciolo, sacerdote, fondatore dei Chierici Regolari Minori; beato Filippo Smaldone, sacerdote, fondatore delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori; beati Antonio Zawistowski, sacerdote, e Stanislao Starowieyski, martiri.

san Bonifacio, vescovo di Magonza e martire; santi Marciano, Nicandro, Apollonio e compagni, martiri; san Doroteo, archimandrita; san Doroteo, vescovo di Tiro; sant’Illidio e Legonzio, vescovi di Clermont; sant’Eutichio, vescovo di Como; santi Eobano, vescovo di Utrecht, Adelario, vescovo di Erfurt e nove compagni, martiri; beato Sancio, martire; san Franco, eremita; san Luca Vŭ Bá Loan, sacerdote e martire; santi Domenico Toai e Domenico Huyện, martiri. Santo del giorno 6 giugno: san Norberto, arcivescovo di Magdeburgo, fondatore dei premostratensi; santi Artemio e Paolina, martiri; san Bessarione, anacoreta; san Cerazio, vescovo di Grenoble; sant’Eustorgio II, vescovo di Milano; sant’Iarlath, arcivescovo di Tuam; san Claudio, vescovo e abate di Condat; sant’Alessandro, vescovo di Fiesole e martire; sant’Ilarione, sacerdote e archimandrita del monastero di Dalmazio; san Colmano, vescovo di Dromore; beato Falcone, abate; san Gilberto, abate premostratense; beato Bertrando, vescovo di Aquileia e martire; beato Lorenzo da Villamagna, sacerdote francescano; beato Guglielmo Greenwood, martire certosino; san Marcellino Champagnat, sacerdote marista, fondatore dei Piccoli Fratelli di Maria; santi Pietro Dũng, Pietro Thuan e Vincenzo Dương, martire; san Raffaele Guízar Valencia, vescovo di Veracruz; beato Innocenzo Guz, sacerdote francescano conventuale e martire.

san Colman, vescovo e abate del monastero di Dromore; santi martiri di Cordoba; san Roberto, fondatore e abate cistercense di Newminster; beata Anna di San Bartolomeo, vergine carmelitana scalza; sant’Antonio Maria Gianelli, vescovo di Bobbio, fondatore delle Figlie di Maria Santissima dell’Orto; beata Maria Teresa de Soubiran La Louvière, vergine, fondatrice delle Suore di Maria Ausiliatrice. Santo del giorno 8 giugno: san Massimino, primo vescovo di Aix; san Gildardo, vescovo di Rouen; san Medardo, vescovo di Noyon; san Fortunato, vescovo di Fano; san Clodolfo, vescovo di Metz; san Guglielmo, vescovo di York; beato Giovanni Davy, diacono certosino e martire; san Giacomo Berthieu, sacerdote gesuita e martire; beata Maria del Divin Cuore di Gesù Droste zu Vischering, vergine della congregazione del Buon Pastore; beata Maria Teresa Chiramel Mankidyan, vergine, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia di Thrissur; beato Nicola da Gesturi, sacerdote cappuccino.

Santo del giorno 11 giugno: san Barnaba, apostolo; san Massimo, vescovo di Napoli; san Remberto, vescovo di Amburgo e di Brema; beato Bardone, abate e poi vescovo di Magonza; sant’Aleide, vergine cistercense; san Parisio, sacerdote camaldolese; beata Iolanda, badessa clarissa di Gniezno; beato Stefano Bandelli, sacerdote domenicano; san Giovanni da San Facondo González de Castrillo, sacerdote agostiniano; santa Maria Rosa Molas y Vallvé, vergine, fondatrice delle Suore di Nostra Signora della Consolazione; santa Paola Frassinetti, vergine, fondatrice delle Suore di Santa Dorotea; beata Maria del Sacro Cuore Schininà, vergine, fondatrice delle Suore del Sacro Cuore.

Santo del giorno 21 giugno: san Luigi Gonzaga, religioso gesuita; san Mevenno, fondatore e abate del monastero di Brocéliande; san Leutfrido, fondatore e abate del monastero di Santa Croce presso Evreux; san Radulfo, vescovo di Bourges; san Raimondo, vescovo di Roda-Barbastro; san Giovanni Rigby, martire; beato Giacomo Morelle Dupas, sacerdote e martire; san Giuseppe Isabel Flores, sacerdote e martire.

Venerdì dopo la seconda domenica dopo Pentecoste: Sacratissimo Cuore di Gesù – Solennità

Sabato dopo la seconda domenica dopo Pentecoste: Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria – Memoria

Santo del giorno | Luglio

Santo del giorno 1 luglio: sant’Aronne, levita; san Martino, vescovo di Vienne; san Domiziano, abate; san Teodorico, prete; san Eparchio, sacerdote; san Golveno, vescovo di Saint-Pol-de-Léon; san Carileffo, abate; san Nicasio, cavaliere gerosolimitano e martire; beati Giorgio Beesley e Montford Scott, sacerdoti e martiri; beato Tommaso Maxfield, sacerdote e martire; sant’Oliviero Plunkett, vescovo di Armagh e martire; beati Giovan Battista Duverneuil, carmelitano scalzo, e Pietro Aredio Labrouhe de Laborderie, canonico di Clermont, sacerdoti e martiri; beato Ignazio Falzon, sacerdote; san Zhang Huailu, martire; santi Giustino Orona e Atilano Cruz, sacerdoti e martiri; beato Giovanni Nepomuceno Chrzan, sacerdote e martire.

Santo del giorno 11 luglio: san Benedetto, abate; san Pio I, papa; santa Marciana, vergine e martire; santi Leonzio il Vecchio e Leonzio il Giovane, vescovi di Bordeaux; san Drostano, abate; santi Placido, martire, e Sigisberto, abate; sant’Idulfo, corepiscopo di Treviri, fondatore di Moyenmoutier; sant’Abbondio, sacerdote; santa Olga; beato Bertrando, abate di Grandesilve; san Chetillo, sacerdote e canonico regolare; beati Tommaso Benstead e Tommaso Sprott, sacerdoti e martiri; beate Rosalia Clotilde di Santa Pelagia Bes, Maria Elisabetta di Santa Teoctisto Pélissier, Maria Chiara di San Martino Blanc e Maria Margherita di Santa Sofia de Barbégie d’Albrède, vergini e martiri; sante Anna An Xinzhi, Matia An Guozhi, Anna An Jiaozhi e Maria An Lihua, vergini e martiri.

Santo del giorno 21 luglio: san Lorenzo da Brindisi, sacerdote cappuccino e dottore della Chiesa; san Vittore, martire a Marsiglia; san Simeone, detto lo Stolto, e san Giovanni, eremita; santa Prassede, vergine; sant’Arbogasto, vescovo di Strasburgo; beato Gabriele Pergaud, sacerdote e martire; sant’Alberico Crescitelli, sacerdote del Pontificio Istituto Missioni Esteree martire; san Giuseppe Wang Yumei, martire.

Santo del giorno | Agosto

Santo del giorno 11 agosto: santa Chiara, vergine, fondatrice del second’ordine francescano; sant’Alessandro, detto il Carbonaio, vescovo di Comana Pontica e martire; san Tiburzio, martire; santa Susanna, martire; san Rufino, primo vescovo di Assisi e martire; san Taurino, primo vescovo di Évreux; sant’Attracta, badessa; sant’Equizio, abate; san Gaugerico, vescovo di Cambrai; santa Rusticola, badessa; beati Giovanni Sandys, Stefano Rowsham e Guglielmo Lampley, martiri; beato Giovanni Giorgio Rhem, sacerdote domenicano e martire; beati Raffaele Alonso Gutiérrez e Carlo Díaz Gandía, martiri; beato Michele Domingo Cendra, salesiano e martire; beato Maurizio Tornay, sacerdote e martire.

Santo del giorno 21 agosto: san Pio X, papa; santi Agatonico, Zotico e compagni, martiri; santa Ciriaca, vedova e martire; san Quadrato, vescovo di Utica e martire; sant’Euprepio, primo vescovo di Verona; san Lussorio, martire; santi Bassa, Teognio, Agapio e Pisto, martiri; san Privato, vescovo di Mende e martire; san Sidonio Appolinare, vescovo di Clermont; santi Bernardo (Ahmed), monaco cistercense, Maria (Zaida) e Grazia (Zoraida), martiri; san Giuseppe Ðặng Văn Viên, sacerdote e martire; beata Vittoria Rasoamanarivo, vedova; beato Salvatore Estrugo Solves, sacerdote e martire; beato Raimondo Peirò Victori, sacerdote francescano e martire; beato Brunone Zembol, martire.

san Melchisedec, re di Salem e sacerdote del Dio altissimo; san Massimiliano, martire; sant’Anastasio, martire; san Vittore, martire; sant’Alessandro, martire; sant’Eleuterio, vescovo di Auxerre; beato Giacomo Retouret, sacerdote carmelitano e martire; santa Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, vergine, fondatrice delle Figlie della Croce; santa Maria di Gesù Crocifisso Baouardy, vergine carmelitana scalza; santa Teresa di Gesù Jornet Ibars, vergine, fondatrice delle Piccole Suore degli Anziani Abbandonati; beato Ambrogio Valls Matamales, cappuccino e martire; beato Pietro Ginestar, cappuccino e martire; beato Felice Vivet Trabal, salesiano e martire; beata Lorenza Harasymiv, vergine giuseppina e martire Santo del giorno 27 agosto: santa Monica, vedova; san Rufo, martire; santi Marcellino, Mannea, Giovanni, Serapione e Pietro, martiri; san Narno, primo vescovo di Bergamo; san Pemene, abate; san Licerio, vescovo di Couserans; san Fausto; san Cesario, vescovo di Arles; san Giovanni, vescovo di Pavia; san Gebardo, vescovo di Costanza; san Guarino, vescovo di Sion; sant’Amedeo, cistercense, vescovo di Losanna; beato Angelo Conti, sacerdote eremitano; beato Ruggero Cadwallador, sacerdote e martire; beati Francesco di Santa Maria, sacerdote francescano, e quattordici compagni, martiri; san Davide Lewis, sacerdote gesuita e martire; beato Giovanni Battista de Souzy, sacerdote, e Ulderico Guillaume, lasalliano, martiri; beato Domenico della Madre di Dio, sacerdote passionista; beato Ferdinando Gonzalez Añon, sacerdote e martire; beato Raimondo Martì Soriano, sacerdote e martire.

Santo del giorno 29 agosto: passione di san Giovanni Battista; santa Basilla; santa Sabina; sant’Adelfo, vescovo di Metz; san Vittore, eremita; san Sebbo, re dei Sassoni Orientali; san Mederico, sacerdote e abate di Autun; beati Giovanni da Perugia e Pietro da Sassoferrato, francescani martiri; beata Bronislava, vergine premostratense; beato Riccardo Herst, martire; beato Ludovico Vulfilacio Huppy, sacerdote e martire; beato Edmondo Ignazio Rice, fondatore dei Fratelli Cristiani e dei Fratelli della Presentazione; santa Maria della Croce Jugan, vergine, fondatrice delle Piccole Sorelle dei Poveri; beato Costantino Fernández Álvarez, sacerdote domenicano e martire; beato Francesco Monzón Romeo, sacerdote domenicano e martire; beato Domenico Jędrzejewski, sacerdote e martire; beata Teresa Bracco, vergine e martire.

Santo del giorno | Settembre

Santo del giorno 11 settembre: santi Proto e Giacinto, martiri; santi Felice e Regola, martiri; san Pafnuzio, vescovo in Egitto; san Paziente, vescovo di Lione; san Sacerdote, vescovo di Lione; san Daniele, abate-vescovo di Bangor; sant’Emiliano, vescovo di Vercelli; sant’Adelfio, abate di Remiremont; san Leudino, vescovo di Toul; sant’Elia, detto Speleota, eremita; beati Gaspare Koteda, Francesco Takeya e Pietro Shichiemon, martiri; beato Bonaventura da Barcellona, francescano, fondatore della riformella; beato Francesco Mayaudon, sacerdote e martire; san Giovanni Gabriele Perboyre, sacerdote lazzarista e martire; beato Pietro de Alcántara Villanueva Larrayoz, religioso fatebenefratelli e martire; beato Giuseppe Maria Segura Penades, sacerdote e martire.

Santo del giorno 21 settembre: san Matteo, apostolo ed evangelista; san Giona, profeta; san Quadrato, discepolo degli Apostoli, vescovo di Atene; san Panfilo, martire; sant’Alessandro, vescovo e martire; santi Eusebio, Nestabo e Zenone, martiri; san Castore, vescovo di Apt; san Cadoc, abate; san Landelino, monaco; san Gerulfo, martire; santa Maura, vergine; beato Marco da Modena, sacerdote domenicano; santi Francesco Jaccard, sacerdote, e Tommaso Trần Văn Thiện, martiri; santi Lorenzo Imbert, vescovo di Capso e vicario apostolico di Corea, Pietro Maubant e Giacomo Chastan, sacerdoti MEP, martiri; beati Vincenzo Galbis Gironés, padre di famiglia, ed Emanuele Torró García, martiri.

Santo del giorno | Ottobre

Santo del giorno 1 ottobre: santa Teresa del Bambin Gesù, vergine del Carmelo di Lisieux e dottore della Chiesa; san Piatone, martire; santi Verissimo, Massima e Giulia, martiri; san Nicezio, vescovo di Treviri; san Romano, detto il Melode, diacono; san Bavone, monaco; san Vasnulfo, monaco, di origine irlandese; san Geraldo Edwards, sacerdote e martire; beati Roberto Wilcox, Cristoforo Buxton e Roberto Widmerpool, martiri; beati Rodolfo Crockett ed Edoardo James, sacerdoti e martiri; beato Giovanni Robinson, sacerdote e martire; beati Gaspare Hikojiro e Andrea Yoshida, martiri; beata Fiorenza Caerols Martínez, vergine e martire; beato Alvaro Sanjuan Canet, sacerdote salesiano e martire; beato Antonio Rewera, sacerdote, fondatore delle Figlie di San Francesco Serafico e martire.

Santo del giorno 11 ottobre: san Giovanni XXIII, papa; san Filippo, diacono; santi Taraco, Probo e Andronico, martiri; santi Nicasio, Quirino, Scubicolo e Pienzia, martiri; san Santino, vescovo di Verdun; san Sarmata, abate e martire; san Firmino, vescovo di Uzès; san Canicio, abate; sant’Anastasio, apocrisario della Chiesa di Roma; san Gummario, soldato; san Bruno, vescovo di Colonia; san Gaudenzio, vescovo di Gniezno; san Meinardo, vescovo di Riga; beato Giacomo da Ulma, religioso domenicano; sant’Alessandro Sauli, barnabita, vescovo di Aleria e poi di Pavia; san Pietro Lê Tùy, sacerdote e martire; santa Maria Desolata Torres Acosta, vergine, fondatrice delle Serve di Maria; beato Angelo Ramos Velázquez, religioso salesiano e martire.

san Luca, evangelista; sant’Asclepiade, vescovo di Antiochia; santi Procolo, Eutichio e Acuzio, martiri; sant’Amabile, sacerdote; san Monone, martire; san Pietro d’Alcántara, sacerdote, fondatore dei francescani scalzi; passione di sant’Isacco Jogues, gesuita e martire; natale di san Paolo della Croce. Santo del giorno 19 ottobre: santi Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues, Giovanni de La Lande, Renato Goupil, Gabriele Lalemant, Antonio Daniel, Carlo Garnier e Natale Chabanel, gesuiti, martiri canadesi; san Paolo della Croce, sacerdote, fondatore dei passionisti; san Gioele, profeta; santi Tolomeo, Lucio e altri compagni, martiri; sant’Asterio, martire; santi Sabiniano e Potenziano, vescovi di Sens, martiri; san Varo, martire; san Grato, vescovo di Oloron; sant’Etbino, monaco; san Verano, vescovo di Cavaillon; sant’Aquilino, vescovo di Évreux; santa Fridesvida, vergine; beato Tommaso Helye, sacerdote; san Filippo Howard, martire; santi Luca Alonso Gorda e Matteo Kohioye, domenicani; beata Agnese di Gesù Galand, vergine domenicana.

Santo del giorno 21 ottobre: santi Dasio, Zotico e Caio, martiri; sant’Orsola e compagne, vergini e martiri; sant’Ilarione, abate; san Malco, monaco; san Severino, vescovo di Bordeaux; santa Celina, madre dei santi vescovi Principio e Remigio; san Viatore, lettore; san Vendelino, eremita; san Mauronto, abate di San Vittore e poi vescovo di Marsiglia; beato Pietro Capucci, sacerdote domenicano; san Pietro Yu Tae-ch’ol, martire.

Santo del giorno | Novembre

Santo del giorno 11 novembre: san Martino, vescovo di Tours; san Menna, martire; san Verano, vescovo di Vence; san Menna, eremita; san Giovanni, detto l’Elemosiniere, vescovo di Alessandria; san Bertuino, vescovo e abate; san Teodoro Studita, abate; san Bartolomeo, abate di Grottaferrata; santa Marina di Omura, vergine e martire; beata Alice Kotowska, vergine risurrezionista e martire; beato Eugenio del Sacro Cuore Bossilkov, passionista, vescovo di Nicopoli e martire.

Santo del giorno 21 novembre: Presentazione della Beata Vergine Maria; san Rufo; san Mauro, vescovo di Parenzo e martire; sant’Agapio, martire; san Gelasio I, papa; san Mauro, vescovo di Cesena; beata Maria di Gesù Buon Pastore Siedliska, vergine, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia di Nazareth.

Santo del giorno | Dicembre

Sant’Eligio (vescovo); Santo del giorno 2 dicembre: Santa Bibiana (martire); Sant’Abacuc (profeta); San Cromazio d’Aquileia (vescovo); Beato Giovanni (Ivan) Slezyuk (vescovo e martire); Beata Maria Angela Astorch (Clarissa Cappuccina); San Pimenio di Roma (martire); Beato Raffaele Chylinski (francescano); San Silverio (Papa e martire); Santa Maria Soledad Torres Acosta (Bibiana Antonia Manuela, religiosa).

San Francesco Saverio (sacerdote); San Birino di Dorchester (vescovo); San Cassiano di Tangeri (martire); Santo del giorno 4 dicembre: Santa Barbara (martire); San Giovanni Damasceno (sacerdote e dottore della Chiesa); Sant’Ada (Adreilde) di Le Mans, Beato Adolfo Kolping (sacerdote); Sant’Annone di Colonia (vescovo); Sant’Apro; San Bernardo di Parma (vescovo); Sant’Eracla di Alessandria (vescovo); San Felice di Bologna (vescovo); San Giovanni Calabria (presbitero); Beato Giovanni Hara Mondo (Terziario francescano, martire); S an Giovanni il Taumaturgo; San Melezio di Sebastopoli (vescovo); Sant’Osmund di Salisbury (vescovo); B eato Pier (Pietro) Pettinaio (terziario francescano); San Sigiranno (Cirano, abate nel Berry); Beato Simone Yempo (martire nel Giappone); San Sola (Sualo, eremita a Eichstatt).

San Saba Archimandrita (abate); Beato Bartolomeo Fanti (Carmelitano); Santa Crispina (martire); San Dalmazio (Dalmazzo) di Pavia (martire); Beato Filippo Rinaldi (sacerdote); San Geraldo (Gerardo) di Braga (vescovo); S Santo del giorno 6 dicembre: San Nicola di Bari (vescovo); Beata Angelica da Milazzo; Sant’Asella di Roma (vergine); Santi Dionisia, Dativa, Leonzia, Terzo, Emiliano, Bonifacio, Maiorico e Servo (martiri); San Giuseppe Khang (martire); Beata Luisa Maria Frias Canizares (vergine e martire); Sant’ Obizio da Niardo; San Pietro Pascasio (Pedro Pascual, martire).

Santo del giorno 11 dicembre: san Damaso I, papa; santi Vittorico e Fusciano, martiri; san Savino, vescovo di Piacenza; san Daniele, detto lo Stilita, sacerdote; beato Davide, monaco; beato Franco Lippi, eremita carmelitano; beato Ugolino Magalotti, terziario francescano ed eremita; beato Girolamo da Sant’Angelo in Vado, sacerdote servita; beati Martino di San Nicola e Melchiorre di Sant’Agostino, sacerdoti agostiniani recolletti e martiri del Giappone; beato Arturo Bell, sacerdote francescano e martire; beata Maria del Pilar Villalonga Villalba, vergine e martire; santa Maria delle Meraviglie di Gesù, vergine carmelitana scalza.

