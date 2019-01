Festival di Sanremo 2019, il totonomi dei partecipanti: cantanti, ospiti e presentatori

Sanremo 2019 Totonomi | Conduttori | Ospiti | Partecipanti | Cantanti

SANREMO 2019 TOTONOMI – Si svolge dal 5 al 9 febbraio 2019 la 69esima edizione del Festival di Sanremo e, a poche settimana dal via, cominciano già a filtrare le prime indiscrezioni e le prime ipotesi su conduttori e ospiti vari. Bookmaker, addetti ai lavori e appassionati infatti iniziano a ipotizzare quali possono essere i nomi

Già certi, invece, i nomi dei 24 big che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston: l’annuncio è stato dato infatti durante le due serate dedicate a Sanremo Giovani, il 20 e il 21 dicembre.

Dopo il successo dell’edizione 2018, infatti, la conduzione del 69esimo Festival di Sanremo è stata nuovamente affidata a Claudio Baglioni, cantante romano e artista poliedrico, autore di canzoni di grande successo come “Questo piccolo grande amore”, “Avrai” e “Porta Portese”.

Rimangono, però, ancora avvolti nel mistero i nomi di coloro che condivideranno con lui il palcoscenico.

Sanremo 2019 Totonomi | Conduttori

È sicuramente l’interrogativo principale di ogni Festival. Chi condurrà la nuova edizione di Sanremo?

Finora non c’è nulla di ufficiale, a parte la presenza sul palco di Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore che in realtà, nell’edizione 2018, ha deciso di rimanere molto in disparte.

Per affiancarlo, al momento è in pole l’attore Claudio Bisio, 61 anni. Ma Baglioni starebbe pensando anche a una donna. E qui sono due le ipotesi al momento: l’attrice comica Virginia Raffaele, 38 anni, e la showgirl e attrice Vanessa Incontrada, 40, che con Bisio ha condotto per anni Zelig.

Sanremo 2019 Totonomi | O spiti



Nel corso del tempo il palco del Teatro dell’Ariston è stato calcato da personaggi illustri della scena internazionale, tra cui attori e cantanti di fama mondiale, uomini e donne della cultura e dello spettacolo. Anche per questa edizione si attendono quindi super ospiti, degni del nome e della fama che il Festival di Sanremo ha saputo guadagnarsi in quasi 70 anni di storia.

Il nome più accreditato è forse quello di Andrea Bocelli, che potrebbe esibirsi insieme al figlio, ma si attende con interesse anche un’eventuale apparizione di Ed Sheeran, la star britannica che ha duettato con lo stesso Bocelli in ‘Sì’, l’album di inediti con cui il tenore toscano ha conquistato il primo posto della classifica degli album più venduti in America, la Billboard200.

Tra i papabili anche Laura Pausini, fresca vincitrice del “Latin Grammy Award” nella categoria ‘Best Traditional Pop Vocal Album’, come anche Fedez, Eros Ramazzotti e Jovanotti e il duo Raf-Tozzi.

Si vocifera, infine, circa un possibile arrivo sul palco di Luciano Ligabue.

Sanremo 2019 Totonomi | Cantanti

Di seguito l’elenco completo dei 24 cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019. Tra questi i due giovani vincitori di Sanremo giovani, andato in onda a dicembre.

> QUI TUTTO SUI CANTANTI DI SANREMO 2019

Federica Carta e Shade: “Senza farlo apposta”

Patty Pravo e Briga: “Un po’ come nella vita”

Negrita: “I ragazzi stanno bene”

Daniele Silvestri: “Argento vivo”

Ex otago: “Solo una canzone”

Achille Lauro: “Rolls Royce”

Arisa: “Mi sento bene”

Francesco Renga: “Aspetto che torni”

Boomdabash: “Per un milione”

Enrico Nigiotti: “Nonno Hollywood”

Nino D’Angelo e Livio Cori: “Un’altra luce”

Mahmood (vincitore di Sanremo Giovani)

Paola Turci: “L’ultimo ostacolo”

Simone Cristicchi: “Abbi cura di me”

Zen Circus: “L’amore è una dittatura”

Anna Tatangelo: “Le nostre anime di notte”

Loredana Bertè: “Cosa ti aspetti da me”

Irama: “La ragazza col cuore di latta”

Ultimo: “I tuoi particolari”

Nek: “Mi farò trovare pronto”

Motta: “Dov’è l’Italia”

Il Volo: “Musica che resta”

Ghemon: “Rose viola”

Einar (Vincitore Sanremo Giovani 2018)