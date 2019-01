Sanremo 2019 Canzoni | Cantanti | Artisti | Claudio Baglioni | Festival

SANREMO 2019 CANZONI – Sono state annunciate le canzoni che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2019 in programma dal 5 al 9 febbraio 2019 al Teatro Ariston della città ligure. Ventiquattro testi che si contenderanno la vittoria finale, conquistata lo scorso anno dalla coppia Ermal Meta-Fabrizio Moro con “Non ci avete fatto niente”.

Sanremo 2019 Cantanti | I nomi e le canzoni

Di seguito l’elenco completo delle 24 canzoni del Festival di Sanremo 2019:

“Senza farlo apposta” – Federica Carta e Shade

“Un po’ come nella vita” – Patty Pravo e Briga

“I ragazzi stanno bene” – Negrita

“Argento vivo” – Daniele Silvestri

“Solo una canzone” – Ex otago

“Rolls Royce” – Achille Lauro

“Mi sento bene” – Arisa

“Aspetto che torni” – Francesco Renga

“Per un milione” – Boomdabash

“Nonno Hollywood” – Enrico Nigiotti

“Un’altra luce” – Nino D’Angelo e Livio Cori

“?*” – Mahmood (vincitore di Sanremo Giovani)

“L’ultimo ostacolo” – Paola Turci

“Abbi cura di me” – Simone Cristicchi

“L’amore è una dittatura” – Zen Circus

“Le nostre anime di notte” – Anna Tatangelo

“Cosa ti aspetti da me” – Loredana Bertè

“La ragazza col cuore di latta” – Irama

“I tuoi particolari” – Ultimo

“Mi farò trovare pronto” – Nek

“Dov’è l’Italia” – Motta

“Musica che resta” – Il Volo

“Rose viola” – Ghemon

“?*” – Einar (Vincitore Sanremo Giovani)

* le canzoni di Mahmood ed Einar, vincitori di Sanremo Giovani, non sono ancora state annunciate

Sanremo 2019 canzoni | Quando va in onda

Il Festival della canzone italiana va in onda, in prima serata, da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio 2019. La kermesse viene trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta radio su Rai Radio 2.

Non è ancora stato precisato l’orario della messa in onda. Ogni anno però, anche a causa dell’alto numero di cantanti che devono esibirsi, Sanremo inizia sempre un po’ prima rispetto alle normali trasmissioni della sera.

Sanremo 2019 canzoni | Streaming e diretta tv

Il Festival di Sanremo viene trasmesso ogni sera, da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019, in prima serata su Rai 1. L’evento, in chiaro e in diretta, è completamente gratuito.

Per chi non avesse la possibilità di vedere il Festival, ci sono diverse strade alternative: guardare lo spettacolo in streaming, grazie alla piattaforma RaiPlay, anch’essa completamente gratuita (è necessario però registrarsi), oppure tramite la diretta radio di Rai Radio 2.

Su RaiPlay, inoltre, nei giorni successivi alla messa in onda è possibile rivedere in differita le puntate intere di Sanremo, oltre a singole clip.