Rai 3 streaming | Diretta tv | Dove vedere | Programmi

RAI 3 STREAMING – Esistono alcuni modi alternativi alla televisione per vedere i programmi che vengono messi in onda dalle principali reti generaliste. Strumenti che sono subentrati da qualche anno, grazie alla diffusione di internet e di dispositivi portatili come smartphone, pc e tablet.

Se siete in possesso di almeno uno di questi strumenti e volete guardare una trasmissione, sia in diretta che on demand su di essi, oggi potete tranquillamente farlo. Sia per quanto riguarda la Rai, sia per la Mediaset.

Non fa eccezione Rai 3, terzo canale nazionale. Ecco come vederlo in streaming e in diretta tv.

Rai 3 streaming

Con il vostro computer (o smartphone, o tablet), vi basta connettervi a internet e poi andare sul sito RaiPlay, il portale ufficiale della tv pubblica, su cui vengono caricate le clip e le puntate intere delle trasmissioni, divise per titoli e per tematiche.

Arrivati qui, vi basterà cercare il nome della trasmissione che volete vedere nel campo delle ricerche, oppure dal menù a tendina selezionare il settore che vi interessa.

Non siete interessati a un contenuto on demand, ma volete invece seguire la diretta tv? Non ci sono problemi. Sul portale Rai non sono disponibili soltanto le repliche dell’ultima settimana (in alcuni casi anche quelle precedenti). Dallo stesso menù a tendina è possibile infatti accedere alle dirette in streaming di tutti i canali del gruppo lombardo, compreso Rai 3 (QUI vai direttamente a RaiPlay/Rai 3). Cliccando, parte la diretta del canale.

Le stesse identiche operazioni possono essere svolte sull’omonima app di RaiPlay, disponibile sia su iOS che su Android.

Il servizio di streaming e di on demand è completamente gratuito. Per accedere ad alcune funzionalità, al massimo, all’utente viene richiesta la registrazione. Anche quella, però, non richiede alcun pagamento.

Tutte queste novità tecnologiche non devono però spaventare i telespettatori più tradizionali. Chi preferisce seguire i vari programmi a casa e non in mobilità può ovviamente farlo.

Rai 3 è disponibile sul terzo canale del digitale terrestre. C’è poi anche la versione in HD del canale, disponibile al 503.

E non è finita qui: per chi è in possesso di un decoder Sky, Rai 3 può essere visto anche al tasto 103 del proprio telecomando.

Ci sono dunque possibilità per tutti i gusti. Sia per chi preferisce stare comodamente sul divano di casa, sia per chi vuole la televisione sempre in tasca, sullo schermo del suo dispositivo portatile.

