Previsioni meteo oggi in Italia
PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.
Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.
Previsioni meteo oggi in Italia lunedì 7 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
-NUVOLOSITA’ IRREGOLARE SU TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA
GIULIA, VENETO ORIENTALE, COSTE EMILIANO-ROMAGNOLE E IMMEDIATO
ENTROTERRA, CON OCCASIONALI NEVICATE POSSIBILI SULLE AREE PIU’
SETTENTRIONALI DELL’ALTO ADIGE E SU QUELLE PIU’ ORIENTALI DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA;
-CIELO PRESSOCHE’ SERENO SUL RESTO DEL NORD CON QUALCHE NUBE IN PIU’
SULLE AREE PIU’ SETTENTRIONALI DELLE ALPI LOMBARDE.
DOPO IL TRAMONTO FOSCHIE ANCHE DENSE IN FORMAZIONE SULLE PIANURA
PADANO-VENETA.
CENTRO E SARDEGNA:
-RESIDUA NUVOLOSITA’ ANCHE INTENSA SU MARCHE E ABRUZZO CON
PRECIPITAZIONI ISOLATE SULL’ABRUZZO, PIU’ SPORADICHE SULLE MARCHE E
PIU’ PROBABILI SULLE AREE COSTIERE, IN DEFINITIVA ATTENUAZIONE DAL
TARDO POMERIGGIO/SERA SULLE MARCHE MENTRE SULL’ABRUZZO I FENOMENI
SEPPUR OCCASIONALI RIMARRANO PROBABILI ANCHE FINO A TERMINE GIORNATA,
CON QUOTA NEVE INIZIALMENTE INTORNO 500 METRI SULL’ABRUZZO E IN LENTA
RISALITA DA META’ GIORNATA;
-PREVALENTI CONDIZIONI DI TEMPO STABILE E AMPIAMENTE SOLEGGIATO SUL
RESTO DEL CENTRO, CON QUALCHE NUBE DI PASSAGGIO SUL LAZIO MERIDIONALE
E LOCALI ANNUVOLAMENTI NEL POMERIGGIO E IN SERATA SULLE COSTE SARDE E
NELL’IMMEDIATO ENTROTERRA.
SUD E SICILIA:
-ANNUVOLAMENTI ANCHE INTENSI CON ISOLATE PIOGGE O BREVI ROVESCI SUI
SETTORI TIRRENICI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA MERDIONALE FINO LA
TARDA MATTINA MENTRE SUL RESTO DELLA SICILIA SI AVRA’ UN PREVALENTE
SOLEGGIAMENTO;
-NUVOLOSITA’ IRREGOLARE SUL RESTO DEL SUD CON ISOLATE PIOGGE O BREVI
ROVESCI SU MOLISE, PUGLIA, BASILICATA CENTRO-ORIENTALE, APPENNINO
CAMPANO E SETTORE JONICO DELLA CALABRIA SETTENTRIONALE, CON QUOTA
NEVE INIZIALMENTE INTORNO 500 METRI SUL MOLISE E INTORNO 7OO METRI
SULL’APPENNINO CAMPANO E IN LENTA RISALITA:
GENERALE MIGLIORAMENTO POMERIDIANO SEPPUR CON SPORADICHE
PRECIPITAZIONI ANCORA POSSIBILI FINO LA TARDA SERATA SU MOLISE E
COSTE JONICHE DELLA CALABRIA SETTENTRIONALE.
TEMPERATURE:
-MINIME IN AUMENTO SU NORD SARDEGNA E COSTE DI VENETO ED
EMILIA-ROMAGNA, STAZIONARIE SUI SETTORI MERIDIONALI DI SARDEGNA E
SICILIA E IN GENERALE CALO SUL RESTO D’ITALIA SPECIE AL SUD, AREE
INTERNE DELL’APPENNINO CENTRO-SETTENTRIONALE E SUL PIEMONTE
MERIDIONALE;
-MASSIME STAZIONARIE SU SARDEGNA, VALLE D’AOSTA, TRENTINO-ALTO ADIGE
E COSTE DI VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, IN ULTERIORE CALO SUL RESTO
D’ITALIA SPECIE AL SUD E SULLE REGIONE DEL MEDIO VERSANTE ADRIATICO.
VENTI:
-DA MODERATI A FORTI SETTENTRIONALI AL SUD CON I RINFORZI MAGGIORI SU
MOLISE, PUGLIA E SETTORE JONICO PENINSULARE;
-DEBOLI VARIABILI SUL RESTO DEL PAESE CON RINFORZI SETTENTRIONALI
FINO TARDA MATTINA/META’ GIORNATA SUI RILIEVI ALPINI CENTRO-ORIENTALI
E SULLE COSTE ABRUZZESI.
MARI:
-DA AGITATO A LOCALMENTE MOLTO AGITATO LO JONIO;
-AGITATI IL BASSO ADRIATICO, IL MARE E IL CANALE DI SARDEGNA, CON
MOTO ONDOSO IN DIMINUZIONE INIZIANDO DA QUEST’ULTIMI DUE;
-MOLTO MOSSO O LOCALMENTE AGITATO IL MEDIO ADRIATICO, TENDENTE A
MOSSO PER FINE GIORNATA;
-MOLTO MOSSO IL TIRRENO SUD-ORIENTALE E LOCALMENTE MOLTO MOSSI
STRETTO DI SICILIA, TIRRENO SUD-OCCIDENTALE E SETTORE EST DEL TIRRENO
CENTRALE;
-POCO MOSSO O LOCALMENTE MOSSO IL RESTO DEL TIRRENO E MEDIAMENTE
MOSSI ALTO ADRIATICO E MAR LIGURE.
Previsioni meteo oggi in Italia martedì 8 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– MOLTE NUBI SULLE AREE ALPINE E PREALPINE CON DEBOLI NEVICATE OLTRE
I 1200-1400 METRI, CON QUOTA NEVE IN GRADUALE DISCESA TRA POMERIGGIO
E SERA FINO A 800-1000 METRI.
– ANNUVOLAMENTI CONSISTENTI ANCHE SU RESTANTE TRIVENETO,
EMILIA-ROMAGNA E LEVANTE LIGURE, MA IN ATTENUAZIONE DAL TARDO
POMERIGGIO;
CIELO SERENO ALTROVE, A PARTE SPESSE VELATURE ATTESE NELLA PRIMA
PARTE DELLA GIORNATA.
– FOSCHIE DENSE E BANCHI NEBBIA AL MATTINO E DOPO IL TRAMONTO SULLA
PIANURA PADANA CENTRORIENTALE.
CENTRO E SARDEGNA:
– ESTESA COPERTURA IN RAPIDA INTENSIFICAZIONE SU TUTTO IL SETTORE CON
DEBOLI FENOMENI CHE DA SARDEGNA E TOSCANA OCCIDENTALI, TENDERANNO A
COINVOLGERE DAL POMERIGGIO ANCHE LE RESTANTI AREE TIRRENICHE E
L’UMBRIA;
IN SERATA LE PRECIPITAZIONI SI ESTENDERANNO ANCHE ALLE REGIONI
ADRIATICHE E SARANNO NEVOSE SUI RILIEVI APPENNINICI COMPRESI TRA
MARCHE MERIDIONALI, LAZIO ED ABRUZZO OLTRE GLI 800-1000 METRI.
SUD E SICILIA:
– AL MATTINO CIELO MOLTO NUVOLOSO SU SICILIA OCCIDENTALE, REGIONI
TIRRENICHE PENINSULARI E SU GRAN PARTE DELLA PUGLIA;
AMPIO SOLEGGIAMENTO SUL RESTANTE MERIDIONE.
TRE POMERIGGIO E SERATA GENERALE PEGGIORAMENTO CON MOLTE NUBI OVUNQUE
E LOCALI DEBOLI PIOGGE O ROVESCI ASSOCIATI, PIU’ DIFFUSI NELLE ORE
SERALI SU CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA TIRRENICHE E SULLA SICILIA
SETTENTRIONALE;
I FENOMENI ASSUMERANNO CARATTERE NEVOSO SUI RILIEVI CALABRO-LUCANI A
PARTIRE DAGLI 800-1000 METRI.
TEMPERATURE:
– MINIME IN FLESSIONE SULLE AREE PIANEGGIANTI PIEMONTESI, VENETO,
ROMAGNA, PUGLIA CENTROMERIDIONALE, BASILICATA IONICA, CALABRIA E
SICILIA ORIENTALE E MERIDIONALE;
IN TENUE RIALZO SU RILIEVI ALPINI, APPENNINO CENTROSETTENTRIONALE E
BASSA SARDEGNA;
SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE.
– MASSIME IN CALO SULLE AREE PIANEGGIANTI DEL PIEMONTE, VENETO, COSTE
ROMAGNOLE, TOSCANA, NORD UMBRIA E SARDEGNA CENTROCCIDENTALE;
IN AUMENTO SULLE AREE ALPINE CENTROCCIDENTALI, APPENNINO
EMILIANO-ROMAGNOLO, REGIONI CENTRALI ADRIATICHE E SU GRAN PARTE DEL
SUD;
STAZIONARIE SUL RESTO DEL PAESE.
VENTI:
– DAI QUADRANTI OCCIDENTALI INIZIALMENTE DEBOLI, MA CON TENDENZA A
DIVENIRE FORTI O MOLTO FORTI TRA POMERIGGIO E SERATA SUI RILIEVI
ALPINI E SULLA SARDEGNA E MODERATI SULLA DORSALE APPENNINICA.
MARI:
– INIZIALMENTE MOSSI O MOLTO MOSSI I MARI AD OVEST DELLA SARDEGNA E
LO IONIO E DA POCO MOSSI A MOSSI GLI ALTRI BACINI;
– DAL POMERIGGIO DECISA INTENSIFICAZIONE DEL MOTO ONDOSO SU MARE E
CANALE DI SARDEGNA CON MARE DA MOLTO AGITATO A LOCALMENTE GROSSO,
NONCHE’ SU TIRRENO OCCIDENTALE E STRETTO DI SICILIA CON MARE DA
AGITATO A LOCALMENTE MOLTO AGITATO.