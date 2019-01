Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI TPI – Alla fine lo leggiamo tutti. Anche chi non ammette e ammetterà mai di dargli un’occhiata. Stiamo parlando dell’oroscopo. Molti di noi interpellano le stelle. Chi per curiosità chi perché ci crede e chi perché cerca risposte.

Ogni segno ha delle particolari caratteristiche, che generalmente ritroviamo nel nostro carattere o in quello delle persone che ci circondano. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di oggi? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di oggi:

Oroscopo di oggi lunedì 7 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

Oroscopo di oggi 7 gennaio 2019 | Ariete

Siamo ancora a inizio gennaio, eppure siete già proiettati alla fine del mese: avete tanti progetti da mettere in atto in questi 20 giorni e oggi particolarmente sentite il peso delle vostre responsabilità. Soprattutto sul lavoro, avrete a che fare con colleghi poco inclini a collaborare con voi. Non preoccupatevene: questo mese sarà ricco di soddisfazioni.

In amore, siete sotto l’erotica influenza di Venere: il rapporto con il vostro partner ne beneficerà. Se siete single, invece, iniziate a guardarvi intorno: l’occasione della vita potrebbe essere dietro l’angolo.

Oroscopo di oggi 7 g ennaio 2019 | Toro

Dopo giorni di stress e difficoltà, sia sul lavoro che nel privato, oggi avrete un’occasione di rivalsa. Se siete in coppia, vi invaderà una serenità che cercavate da tempo: non sprecate tutto con le vostre solite paranoie.

Provate a lasciarvi il passato alle spalle, anche sul lavoro: meglio vi ponete con i colleghi, più disteso sarà il clima. Dedicate la giornata di oggi alla ricerca della positività.

Gemelli

È un periodo difficile, soprattutto dal punto di vista economico. Quelle spese inaspettate vi hanno spiazzato e rischiano di rovinare la vostra serenità anche sul lavoro. Sentite molto più del solito la competizione son gli altri colleghi, al punto da arrivare a litigare con qualcuno.

L’amore è il vostro rifugio: arrivare a casa la sera per voi significa interrompere quella lotta per la sopravvivenza che avete combattuto per tutto il giorno.

Cancro

Siete in una fase in cui state rivalutando ogni ambito della vostra vita. Sapete che in tante situazioni avreste potuto compiere delle scelte migliori e la cosa non vi fa stare tranquilli. Ne risente anche la vostra vita sentimentale: sentite di non avere tempo da dedicare all’amore.

Di contro, vi immergete nel lavoro, dove non mancano le difficoltà. Avrete tuttavia il coraggio di prendere le scelte giuste, anche se drastiche.

Oroscopo di oggi 7 gennaio 2019 | Leone

Questo gennaio procede a gonfie vele. Vi sentite molto forti e il ruolo da protagonisti sul lavoro e in famiglia vi calza a pennello. Date il massimo in ogni cosa che fate, venite apprezzati dai colleghi e anche in amore va tutto bene, grazie all’ottima influenza di Venere sul vostro segno.

Attenti, però: a volte il troppo è dannoso. Uno sforzo in più potrebbe mettere a repentaglio il vostro ruolo, ma anche la vostra salute.

Oroscopo di oggi 7 gennaio 2019 | Vergine

La scorsa settimana è stata impegnativa e nel weekend avete iniziato a sentire un po’ di spossatezza, che si prolunga anche in questo lunedì. Nel corso della giornata, comunque, sentirete un po’ di energie in più, che dedicherete tutte al lavoro.

In amore, la solita stanchezza causerà una lieve discesa nei rapporti. Nell’ultimo periodo infatti non sono mancate incomprensioni e tensioni in famiglia: cercate di destinare una parte delle vostre energie a rimettere anche la sfera privata sulla strada giusta.

Bilancia

Nelle ultime settimane siete stati a dir poco stacanovisti: avete voluto dimostrare a tutti, soprattutto in ambito lavorativo, che se vi impegnate nessuno può superarvi. Avete sentito molto la competizione con i vostri colleghi e dunque avete dirottato tutte le vostre energie per risultare i migliori.

Ci siete riusciti, ma occhio a non trascurare troppo gli affetti. In serata vi renderete conto di esservi distaccati troppo dal partner, che non mancherà di farvelo notare. Impegnatevi per recuperare.

Oroscopo di oggi 7 gennaio 2019 | Scorpione

Si apre un periodo molto delicato, che entro fine mese vi porterà davanti a un bivio. Tutto dipenderà dal vostro impegno e dalla vostra motivazione. Inseguite da tempo un obiettivo, non potete abbandonarlo proprio alle ultime curve, lamentandovi del poco tempo a vostra disposizione.

È vero, il lavoro vi mette a dura prova e nonostante ciò non volete sottrarre nemmeno un minuto dal tempo che dedicate al vostro partner. Non volete deludere nessuno, ma occhio a non deludere nemmeno voi stessi.

Sagittario

È un periodo di grandi rivoluzioni, che spesso però hai subito passivamente. Da oggi, però, è meglio assumere un atteggiamento più aggressivo: a volte i cambiamenti, soprattutto sul lavoro, possono essere forieri di nuove scoperte. Su noi stessi e sugli altri.

Mettete quindi in gioco tutte le vostre capacità, ma non dimenticate di dedicare del tempo anche al meritato riposo. Il partner vi ringrazierà: la vostra passione darà una svolta al vostro rapporto.

Oroscopo di oggi 7 gennaio 2019 | Capricorno

Avere così tanti impegni lavorativi per voi è uno stimolo, mai un peso. Vi dedicate anima e corpo alla vostra attività e i buoni risultati nascondono ogni fatica. La vostra abnegazione avrà anche riscontri economici: i vostri guadagni tenderanno a migliorare.

L’amore, al momento, è in secondo piano. State comunque bene attenti a quello che vi succede attorno: non sottovalutate l’impatto di una nuova persona sulla vostra vita.

Acquario

La Luna è entrata nel vostro segno e voi ne sentite già tutti gli effetti: la settimana non poteva iniziare meglio. Quella buona notizia arrivata di prima mattina era quello che ci voleva: vi sentite invincibili.

Mercurio vi darà anche un buon apporto di energie, che spenderete soprattutto dal punto di vista sentimentale. Unico neo, le spese: gestitele in modo oculato, ci potrebbero essere alcuni contrattempi.

Oroscopo di oggi 7 gennaio 2019 | Pesci

Fino a poco tempo fa, quando c’era un problema potevi sempre contare su alcuni appoggi essenziali. Ultimamente, però, quei rapporti si sono affievoliti e spesso vi sentite inermi di fronte alle difficoltà. Ciò influirà negativamente sul vostro umore per tutta la mattinata.

Per fortuna nel pomeriggio il vostro morale risalirà: una buona notizia, perché un po’ di serenità in più vi sarà utile per prendere le scelte giuste riguardo al vostro rapporto di coppia.

Oroscopo di oggi | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di oggi | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di oggi | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno.

La parola oroscopo, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento.

In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.