L’oroscopo di TPI di martedì 8 gennaio: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi

Oroscopo di oggi martedì 8 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

OROSCOPO DI OGGI TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi martedì 8 gennaio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi 8 gennaio 2019 | Ariete

È una giornata ok: avete vissuto momenti migliori, ma senza dubbio anche ben peggiori. Vi sentite un po’ poco reattivi e la monotonia, soprattutto in ambito lavorativo, vi dà un po’ di noie. Evitate però di lamentarvi con i colleghi: non di tutti ci si può fidare.

Per fortuna ci pensa l’amore a risollevarvi un po’. Il vostro partner è sempre accanto a voi, attivatevi per lui e cercate di non commettere passi falsi. Se siete single, invece, aspettate ancora prima di tuffarvi in una nuova storia. Non è ancora il momento propizio, e in fondo lo sapete anche voi.

Oroscopo di oggi 8 g ennaio 2019 | Toro

Avete dormito molto bene e il vostro umore ne ha giovato moltissimo. Oggi sarà un giorno molto positivo: sfruttatelo per fare delle scelte importanti per il vostro futuro, soprattutto dal punto di vista degli affari.

In amore sentite molte meno pressioni rispetto a solo una settimana fa: allora lasciatevi andare e fate capire al vostro partner quanto sia importante per voi.

Se siete single, da un po’ di tempo avete l’impressione di non essere più capaci di attirare a voi le persone, suscitando loro un po’ di interesse. Vi state sbagliando: ripensate ai vostri errori, non ripeteteli e vedrete che in pochi giorni arriverà una bella novità.

Gemelli

Ieri vedevate tutto nero, oggi invece vi sentite abbastanza positivi. Il vostro umore è lunatico proprio come voi, ultimamente. Approfittate della giornata tranquilla per liberare un po’ la mente, anche se sapete benissimo che non tutti i vostri problemi si sono risolti.

Sentite ancora la necessità di lottare contro qualcuno, soprattutto sul lavoro dove vi sentite un po’ ostacolati nelle vostre idee, sia dai colleghi, sia dai vostri superiori.

Ancora una volta, l’amore è la vostra area-relax. Stare con il vostro compagno o la vostra compagna rappresenta un modo per staccare la testa e abbandonare le frustrazioni quotidiane. Anche per i single si annuncia un fine settimana positivo: nuovi incontri in vista.

Cancro

Che fatica, ultimamente. A lavoro a volte sembra che nulla vada per il verso giusto. Vi impegnate molto, ma ogni giorno ci sono nuovi intoppi, che fanno vacillare anche la vostra forte convinzione in quello che fate.

Intoppi anche in amore: il vostro partner vi chiederà spiegazioni su qualcosa che è successo nei giorni scorsi e che l’hanno indisposto. Anche in famiglia ci sono alcune situazioni delicate da risolvere. Tenete duro.

Giornata no anche per i single: evitate di sbilanciarvi con quella nuova persona che avete conosciuto da poco. Arriveranno momenti migliori anche per questo.

Oroscopo di oggi 8 gennaio 2019 | Leone

Sarà un martedì tutto sommato tranquillo, di routine. Sentite che il vostro compagno vi ama moltissimo. Certo, non fa altro che ripetervelo… Voi invece siete più tipi da meno parole e più fatti. Fateglielo capire.

Avete inoltre una grande voglia di affrontare nuove sfide. Sul lavoro riuscite a far apprezzare alcune vostre idee, anche se non tutti i progetti vanno a buon fine. Occhio, però, a non farvi nuovi nemici. Fate attenzione.

Oroscopo di oggi 8 gennaio 2019 | Vergine

La settimana è appena iniziata e voi vi sentite pieni di motivazioni. Il vostro rendimento sul lavoro è sensibilmente migliorato nelle ultime settimane e grazie a ciò sono aumentate anche le vostre responsabilità.

In amore è una giornata ottima: l’intesa con il vostro compagno è fantastica. Da molto tempo non vi sentite così bene: occhio, però, questa sensazione potrebbe non durare a lungo.

Se siete single, ultimamente avete pagato il vostro tentativo di legare con una persona che ritenete importante, ma che non vi ricambia. Non c’è motivo di stare giù di morale: riprovateci.

Bilancia

Vi sentite sottotono ed è anche comprensibile: ieri avete lavorato tantissimo. E avete intenzione di farlo anche oggi: occhio però allo stress.

Venere oggi è favorevole: significa che è la giornata giusta per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso con il vostro partner. Fatelo con animo sereno, in fondo non è nulla di grave.

Se siete single, ultimamente avete frequentato solo persone molto timide. La cosa vi dà una grande sicurezza, perché vi sentite importanti, però non vi soddisfa appieno. Abbandonare la strada facile può dare nuovi stimoli.

Oroscopo di oggi 8 gennaio 2019 | Scorpione

In un momento particolare, ieri, vi siete sentiti tutto il mondo addosso. Non ne avete però motivo: le vostre abilità sono indubbie, come anche il vostro coraggio in ogni situazione. Ve ne accorgerete già oggi, sul lavoro, dove vi sentirete molto apprezzati.

In amore va tutto molto bene: non pensate più al passato e vi sentite liberi di vivere la vostra storia senza pensieri. Occhio a qualche tensione di troppo in famiglia.

Single, per voi si tratta di un momento molto interessante. Avete incontrato una persona che vi fa davvero battere il cuore: non correte troppo, ma non siate neanche troppo passivi.

Sagittario

Siete il segno del giorno, da tutti i punti di vista. Soprattutto in amore: vi sentite letteralmente inondati da una ventata di passione. La vostra vita amorosa ne beneficerà.

I pensieri sul futuro, che tanto hanno caratterizzato il vostro 2018, al momento ti sembrano solo lontani ricordi. Anzi, la vita vi ha presentato delle belle novità e avete solo da coglierle.

Sul lavoro avete una marcia in più e lo noteranno tutti, a partire dal vostro capo. Davvero, oggi non potrebbe andare meglio di così.

Oroscopo di oggi 8 gennaio 2019 | Capricorno

Occhio al vostro partner: finora è stato bravo a nascondere il malumore, ma oggi potrebbe esplodere. Avete qualcosa da farvi perdonare per caso?

Forse quel qualcosa ha a che fare con il vostro lavoro. Nei giorni scorsi siete stati davvero risucchiati dalla vostra professione. Eppure non avete raggiunto grandi risultati. Avete solo accumulato stress e lo avete trascinato tra le mura domestiche.

Ricalcolate dunque le vostre priorità. E la cosa vale anche per i single: pensavate che quella fugace storia potesse diventare qualcosa di serio, eppure proprio oggi vi accorgerete che non vi soddisfa appieno.

Acquario

Oggi gli astri sono dalla vostra parte e vi faranno sentire soprattutto più fortunati del solito. No, non nel gioco, ma nell’amore sì: Venere entra nel vostro segno e darà nuovo vigore alla storia con il vostro partner.

Nel lavoro cercate di giocare bene tutte le carte a vostra disposizione: uscite dal ruolo di semplici soldati, cercate di emergere perché avete tutte le potenzialità per essere protagonisti.

Se siete single, vi sentite bene anche senza una persona al vostro fianco.

Oroscopo di oggi 8 gennaio 2019 | Pesci

La giornata è partita bene, ma non finirà allo stesso modo. Occhio, quindi, con l’eccessivo ottimismo. Ci sono tante situazioni in bilico, dal lavoro alla famiglia: se volete risolverle definitivamente, dovete impegnarvi un po’ di più.

Smettete di essere pigri nelle relazioni: vedrete che nel corso della giornata vivrete bei momenti con la persona che amate. Occhio a questa sera: un avvenimento potrebbe turbarvi, dovrete essere bravi a mantenere i nervi saldi.