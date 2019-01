Non ci resta che il crimine | Film | Trailer | Trama | Cast | VIDEO

Dal 10 gennaio 2019 è nelle sale italiane Non ci resta che il crimine, il nuovo film di Massimiliano Bruno, alla sua sesta prova dietro la macchina da presa, a due anni da Beata Ignoranza e quattro da Gli ultimi saranno ultimi.

Ma che cosa è Non ci resta che il crimine? Di cosa si tratta? Una commedia d’azione (prodotta da Fulvio e Federica Lucisano e dall’Italian International Film e distribuita da 01 Distribution) piena di imprevisti e risate.

Di seguito il trailer del film di Massimiliano Bruno:

Non ci resta che il crimine | Trama

Non ci resta che il crimine è una commedia d’azione in cui la realtà supera (e di tanto) l’immaginazione. Tutto può succedere, anche ritrovarsi improvvisamente, per destino o per caso, negli anni 80.

Siamo a Roma nel 2018 e tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma molta (moltissima) inventiva, decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana per turisti e fan.

Abiti d’epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta, sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Ma all’improvviso un imprevisto: i quattro vengono infatti catapultati negli anni 80 nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda… A complicare il tutto poi la presenza di una donna…

Non ci resta che il crimine | Cast | Attori

Il cast della commedia d’azione è molto ricco. I protagonisti della storia diretta da Massimiliano Bruno sono Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi.

Poi ancora Ilenia Pastorelli (la protagonista femminile), Massimiliano Bruno, Daniele Trombetti, Daniele Blando, Emanuel Bevilacqua, Sara Baccarini e Lorenzo Lucchi.