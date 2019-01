Nonostante la gravidanza, Meghan Markle continua a riempire la sua agenda di impegni. Secondo il Daily Mail, infatti, la regina Elisabetta è pronta ad affidarle il primo incarico da reale: madrina del National Theatre.

Un scelta – che sarà annunciata nei prossimi giorni del 2019 – non casuale. La duchessa del Sussex, oltre a essere un’attrice, si è specializzata in teatro e relazioni internazionali alla Northwestern University di Evanston, negli Stati Uniti. “È un segno della grande fiducia che Elisabetta II ripone in lei”, hanno scritto i tabloid. Parole che confermerebbero la simpatia della sovrana nei confronti di Meghan.

Nel dicembre 2018, poi, secondo alcune fonti la duchessa avrebbe avuto un incontro privato con Rufus Norris, direttore del National Theatre, con il quale ha parlato del progetto che riguarda il suo nuovo ruolo.

Il primo incarico reale di Meghan Markle

Il Royal National Theatre – conosciuto anche come National Theatre o The National – è un teatro nazionale di Londra progettato dall’architetto Sir Denys Lasdun nel Novecento. La sua compagnia teatrale è stata fondata nel 1963 dal direttore artistico Laurence Olivier e la prima sede è stata l’Old Vic. Solo nel 1976 è avvenuto il trasferimento presso l’attuale struttura, situata nella zona di South Bank.

Il compito di Meghan, dunque, è quello di curare e rafforzare i rapporti tra il National Theatre e i partner americani – tra cui l’organizzazione benefica American Associates of the National Theatre – che ogni anno donano circa 3 milioni di sterline. Il teatro, in effetti, ha un ufficio a New York e molte delle produzioni di maggior successo della compagnia, tra cui History Boys e War Horse, sono state accolte entusiasticamente a Broadway.

Nel Regno Unito, comunque, il repertorio messo in scena è vario: da William Shakespeare ai classici del teatro internazionale fino al teatro contemporaneo.