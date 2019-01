MasterChef All Stars Italia Giudici | Cannavacciuolo | Barbieri

Dal 20 dicembre 2o18, per quattro puntate, arriva su Sky Uno MasterChef All Stars, lo spin-off del celebre cooking show prodotto da Endemol Shine Italy.

In quattro settimane i 16 concorrenti, scelti tra i migliori che hanno preso parte alle sette edizioni del talent show andato in onda in questi anni su Sky, si sfidano per scegliere il cuoco dei cuochi.

A valutare i loro piatti tre giudici: due fissi, presenti in ognuna delle quattro puntate, e uno che cambia ogni volta.

Chi sono dunque i giudici fissi della prima edizione di MasterChef All Stars Italia?

MasterChef All Stars Italia Giudici | Chi sono

Si tratta di due vere istituzioni del programma. Uno è infatti lo chef bolognese, vincitore di 7 stelle Michelin (nessuno ne ha vinte più di lui nel nostro Paese) Bruno Barbieri.

L’altro è l’amatissimo chef, originario di Vico Equense in Campania, Antonino Cannavacciuolo, premiato con 2 stelle Michelin, 3 forchette della Guida Gambero Rosso e 3 cappelli della Guida de L’Espresso.

Bruno Barbieri fa parte di MasterChef fin dal giorno zero: nel 2011, quando andò in onda la prima edizione del fortunato programma, faceva già parte della giuria.

Cannavacciuolo invece fa parte della squadra di MasterChef dalla quinta edizione, andata in onda nel 2015, ma in poco tempo ha conquistato il gradimento del pubblico grazie al suo carattere burbero, ma capace anche di essere protagonista di momenti di vera comicità.

Per entrambi gli chef, MasterChef rappresenta il modo con cui si sono fatti conoscere dal grande pubblico, sviluppando una carriera televisiva che procede di pari passo a quella nel mondo della ristorazione.

MasterChef All Stars Italia | Ospiti

Accanto a Barbieri e Bastianich, durante ognuna delle quattro puntate c’è un altro giudice ospite. Si tratta di Joe Bastianich, Antonia Klugmann, il Maestro Iginio Massari e Giorgio Locatelli.

Bastianich è anche lui ormai un veterano della trasmissione: insieme a Carlo Cracco è infatti uno dei volti storici di MasterChef Italia.

Klugmann, invece, è subentrata proprio a Cracco nella settima edizione del cooking show, rivelandosi una vera star. Dopo una sola edizione, però, ha deciso di lasciare il programma.

Iginio Massari invece viene definito il “Maestro dei maestri pasticceri italiani”, mentre Giorgio Locatelli, altro chef stellato, oltre a uno degli ospiti dello spin-off dedicato ai veterani del programma sarà anche il nuovo membro della giuria dell’ottava edizione di MasterChef Italia, in programma dal 17 gennaio su Sky Uno.

MasterChef All Stars Italia | Diretta tv e streaming

Tutte le quattro puntate di MasterChef All Stars andranno in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21:15) su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11).

MasterChef All Stars Italia sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di poter vedere i contenuti su tablet, smartphone e pc con pochi clic.