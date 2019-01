Luciana Littizzetto torna single: “Momento delicato, per ora non voglio parlarne”

LUCIANA LITTIZZETTO TORNA SINGLE – Una storia d’amore lunga più di vent’anni. Il rapporto tra Luciana Littizzetto e il suo compagno Davide Graziano sembra essere giunto al capolinea.

A raccontarlo è la comica in un’intervista al settimanale Di Più. Lucianina, come viene affettuosamente chiamata da Fabio Fazio durante Che tempo che fa, è rimasta piuttosto vaga.

Ma dalle sue parole la sensazione è che sia tornata single.

“È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare”, ha raccontato l’attrice.

“Di questa cosa dico e non dico, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”, ha aggiunto Littizzetto.

Con il suo compagno, un musicista, Luciana Littizzetto nel 2006 aveva preso in affido due figli di origine macedone, Vanessa e Jordan, che oggi hanno rispettivamente 24 e 21 anni.

Luciana Littizzetto | Chi è torna single

Luciana Littizzetto, 54 anni, nasce a Torino il 29 ottobre 1964, e tutt’oggi vive nel capoluogo piemontese. La sua è una figura davvero poliedrica, dal momento che è una nota comica, un’attrice e una conduttrice radiofonica e televisiva.

I suoi genitori, originari di Bosconero, si sono trasferiti a Torino nel quartiere San Donato, dove gestivano una latteria e dove, quindi, Luciana è cresciuta.

Dal 2005 è poi nel cast del programma di Fabio Fazio Che tempo che fa, trasmissione in cui partecipa tutt’oggi e appuntamento settimanale molto seguito che le garantisce rinnovata fama.

In questo format la Littizzetto si prodiga in monologhi comici su temi d’attualità, sfoggiando tutta la sua ironia ed irriverenza.

Da marzo 2015 esordisce anche in un’altra nota trasmissione, diventando una dei 4 giudici del Talent show Italia’s Got Talent in onda su Sky Uno.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU LUCIANA LITTIZZETTO

Luciana Littizzetto | Social torna single

La Littizzetto, seppur molto riservata, è molto attiva sui social network, dove ha moltissimi followers.

Ecco qui il suo profilo ufficiale Facebook, Twitter e Instagram.