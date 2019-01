L’amore il sole e le altre stelle streaming | Diretta tv | Dove vederlo

L’AMORE IL SOLE E LE ALTRE STELLE STREAMING – Mercoledì 9 gennaio 2019 va in onda su Rai 1 L’amore il sole e le altre stelle, film con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis firmato da Fabrizio Costa.

La pellicola fa parte di una collana di tre appuntamenti, tutti sulla prima rete nazionale, accomunati dal fatto che si concludono con un lieto fine. La collana, arrivata alla sua terza stagione, si chiama “Purché finisca bene”. Il primo appuntamento con i film di questa collezione è stato Basta un paio di baffi, andato in onda il 2 gennaio. Il prossimo sarà Non ho niente da perdere, previsto per martedì 15 gennaio.

L’amore il sole e le altre stelle racconta la storia di due coppie di genitori, che vivono le loro rispettive relazioni tra (molti) bassi e (pochi) alti. A questo si aggiunge un nuovo, originale grattacapo, legato ai figli delle due coppie, Primo e Michela.

I due sono amici da sempre. Eppure, da quando frequentano le lezioni di educazione sessuale a scuola il loro rapporto sembra cambiare. Stufi di essere considerati dai genitori ancora due bambini, Primo e Michela decidono di fare l’amore insieme per la prima volta. La tempesta ormonale non coinvolgerà solo i due ragazzini: si estenderà anche ai genitori, che inizieranno a rivalutare tutte le loro priorità.

Ecco dove sarà possibile vedere il film L’Amore il sole e le altre stelle.

L’amore il sole e le altre stelle streaming | Dove vederlo in tv

Il film L’Amore il sole e le altre stelle va in onda mercoledì 9 gennaio 2019 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Sarà dunque possibile vedere la pellicola sul primo canale del digitale terrestre (o sul 501 per l’HD).

Inoltre, chi possiede un decoder Sky può sintonizzarsi su Rai 1 al canale 101.

L’amore il sole e le altre stelle | Dove vederlo in streaming

Per chi non riesce a seguire in diretta il film con Vanessa Incontrada e Ricky Memphis, c’è sempre l’alternativa dello streaming. Collegandosi alla piattaforma Rai Play, infatti, è possibile vedere L’Amore il sole e le altre stelle sia in diretta streaming che in un secondo momento grazie al servizio on demand.