Nove, otto e cinque milioni. No, non sono numeri a caso e nemmeno un countdown, ma le visualizzazioni che ha ottenuto Jack Black su Youtube. L’attore, che è sbarcato sul sito poco prima della fine del 2018, è già seguitissimo come se fosse uno youtuber esperto. E invece Black si diverte semplicemente a recensire videogames, anche retro.

Fino a oggi sono tre i video pubblicati sulla piattaforma. Nel primo l’interprete di School of rock si presenta ai suoi fan spiegando l’intento del suo nuovo – e originale – canale Youtube, denominato Jablinski Games. “Ehi, come va? È Jack Black che vi parla. Questo è il mio nuovo canale YouTube e sarà più grande di Ninja e di PewDiePie!”, ha esordito l’attore. Il riferimento va a due profili molto seguiti sul web.

Sotto il filmato, in un commento, Black ha chiarito che dietro a quest’idea non c’è un fine commerciale, ma solo un’operazione del figlio. “Mi ha preso in ostaggio e non posso fuggire. Aiuto!”, ha scritto ironicamente l’interprete.

Il secondo video, pubblicato il 28 dicembre 2018, è più lungo. Qui Jack Black festeggia il traguardo raggiunto – oggi sono più di tre milioni gli iscritti – ed è contento di aver ottenuto un risultato del genere in pochissimo tempo. “Missione compiuta! Abbiamo solo un milione di iscritti (a quella data, ndr)? C’è da dire che è strano, perché siamo solo all’inizio. Stavate pensando che fosse finita qui? Abbiamo appena iniziato! Vi adoro, grazie per il vostro sostegno!”.

Ogni settimana, dunque, l’attore dovrebbe postare un video sul gaming. Il primo, in questo senso, è arrivato il 4 gennaio 2019 intitolato “A house with a Pin in its Balls”. Si tratta di un commento sul flipper, gioco molto diffuso a partire dagli anni Cinquanta, soprattutto nei bar d’America.