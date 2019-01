Italia’s Got Talent 2019 Concorrenti | News | Anticipazioni | Puntate | Giudici | Tv8 | Sky

ITALIA’S GOT TALENT 2019 CONCORRENTI – Parte l’11 gennaio 2019 in prima serata su Tv8 Italia Got Talent, il celebre programma che rappresenta la versione italiana di Britain’s Got Talent, creato da Simon Cowell.

La trasmissione quest’anno si rinnova e presenta una giuria per metà inedita, con due new entry: Mara Maionchi, la discografica reduce dal grande successo di X-Factor che l’ha vista trionfare insieme al suo concorrente Anastasio, e la campionessa olimpica Federica Pellegrini.

Pellegrini debutta per la prima volta nel ruolo di giudice, e promette di portare al tavolo la grinta e la tenacia che la contraddistinguono.

Insieme alle due novità di questa edizione di Italia’s Got Talent, ci saranno due gradite conferme: Claudio Bisio e Frank Matano, al loro quarto anno nella giuria del talent targato Sky.

A condurre Lodovica Comello, pronta a mettere ordine tra i vari concorrenti che si esibiranno sul palco e a imbeccare i giudici al tavolo, chiamati a regalare con i loro commenti e la loro simpatia una sorta di spettacolo nello spettacolo.

Italia’s Got Talent 2019 | Concorrenti

Lo schema di Italia Got Talent 2019 è quello consolidato da tempo: tante esibizioni di genere diverso, dal canto al ballo, dalla magia alle acrobazie. Non c’è limite alla creatività. Chiunque può mettere in mostra il proprio talento, vero o presunto che sia. Spetterà ai giudici dare o meno il loro sì.

Come di consueto, sul palco si esibiranno concorrenti di tutti i tipi.

Da un serafico pensionato piemontese campione mondiale di sollevamento pesi ad un coro che non canta ad un poeta acrobata che fa le sue evoluzioni su un foglio di carta; e ancora: ventilatori che danzano, pianoforti suonati con i piedi, animali giganti fatti di aria, ballerini che sfidano ritmi impossibili, conduttrici che spariscono.

Le Audizioni di Italia Got Talent – fa sapere la produzione del programma – hanno come prevedibile chiamato a raccolta tantissimi talenti provenienti da Nord a Sud: 37% i concorrenti provenienti dal Nord, 30% dal centro, 25% dal Sud, con la Lombardia tra le regioni più rappresentate.

A disposizione dei concorrenti, come di consueto, i famosi cento secondi: poco più di un minuto e mezzo per convincere i quattro giudici e strappare almeno tre sì per poter passare alla fase successiva.

Italia’s Got Talent 2019 | Concorrenti | Anticipazioni

Confermato anche quest’anno il Golden Buzzer. Posto al centro del tavolo della giuria, il pulsante dorato è a disposizione dei quattro giudici che hanno la possibilità di schiacciarlo una sola volta per mandare un talento direttamente in finale.

Anche la conduttrice Lodovica Comello avrà a disposizione il suo golden buzzer: durante le semifinali potrà salvare un talento che rischia l’eliminazione, e spedirlo dritto alla finale.

Immancabile, poi, il buzzer rosso, con il quale ogni giudice può bocciare una performance non di suo gradimento: con quattro “buzzate” il concorrente viene automaticamente eliminato dalla gara.

Italia’s Got Talent 2019 | Puntate

La struttura di Italia’s Got Talent 2019 prevede sette puntate iniziali con tutto il meglio delle audizioni, poi due semifinali e infine la finale in diretta.

Le audizioni sono già state registrate ad Ancona, Vicenza e Milano. In questa fase il ruolo della conduttrice Lodovica Comello, confermata anche per questa edizione, è quello di accogliere i concorrenti nel backstage, gestire le loro emozioni pochi secondi prima di salire sul palco e interagire con parenti e amici dei talenti in gara.

Da questa prima fase rimarranno solo 28 concorrenti, che si giocheranno un posto per la finalissima nel corso delle due puntate dedicate alle semifinali di Roma.

Soltanto dieci di loro, poi, potranno accedere alla finale, a cui si aggiungeranno i cinque scelti dai giudici e dalla conduttrice con il Golden Buzzer. A decretare il vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent sarà il pubblico da casa con il suo televoto.

