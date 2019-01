Il ritorno di Mary Poppins, il concorso gratuito di Uci Cinemas per vincere fantastici premi

Il quattro settembre del 1964 debuttava nelle sale cinematografiche il celebre film Mary Poppins, prodotto da Walt Disney. Il film ha vinto cinque premi Oscar e si basa sull’omonimo romanzo della scrittrice di origini australiane P.L. Travers.

L’autrice si dimostrò molto scettica quando le fu proposto di realizzare un film dal suo libro. Walt Disney dovette scendere a compromessi in più occasioni per realizzare la pellicola: una vicenda poi raccontata da Saving Mr. Banks, uscito nel 2013 e diretto da John Lee Hancock, con protagonisti Emma Thompson e Tom Hanks, che parla proprio di come Walt Disney riuscì a ottenere i diritti di sfruttamento del romanzo Mary Poppins.

La protagonista del film, Julie Andrews (nata il primo ottobre 1985 a Walton-on-Thames, nel Regno Unito), nel 1964 era sconosciuta al grande pubblico ed era attiva solo nei teatri di Broadway. Accettò di recitare in Mary Poppins solo dopo che, per il ruolo da protagonista nel celebre musical My Fair Lady, fu scelta Audrey Hepburn al suo posto. Mary Poppins fu il film campione d’incassi del 1965 con 28,5 milioni di dollari, superando anche Tutti Insieme Appassionatamente, Goldfinger e My Fair Lady.

Dopo oltre cinquant’anni, Mary Poppins è ancora un classico del cinema: da giovedì 20 dicembre sul grande schermo torna la magia di Mary Poppins con la splendida Emily Blunt nei panni della governante più famosa al mondo. La pellicola dal titolo Il ritorno di Mary Poppins diretto da Rob Marshall è disponibile nelle sale del circuito UCI Cinemas.

Il ritorno di Mary Poppins

Londra, 1930: dopo una grave perdita, Mary Poppins fa ritorno nella casa di Cherry Tree e nella vita della famiglia Banks. Jane e Michael, ormai cresciuti, sono costretti ad affrontare una grave perdita; grazie all’aiuto della magica tata, del lampionaio Jack e di quel “poco di zucchero”, le cose finalmente andranno per il verso giusto e la famiglia potrà presto ritrovare il sorriso.