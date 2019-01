Francesco Monte Chi è | Carriera | Vita privata | Grande Fratello | Social

Il grande pubblico lo ha conosciuto e apprezzato con la partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi “Uomini e Donne”.

Classe 1988, Francesco Monte è uno dei finalisti della terza edizione del Grande Fratello Vip.

All’anagrafe Francesco Maria Monte, è nato a Taranto, città nella quale trascorre l’infanzia e l’adolescenza, accanto al fratello Stefano.

Dopo il diploma, Monte si iscrive all’università, alla facoltà di Economia, e nel frattempo, per pagarsi gli studi, lavora come modello.

Nel marzo 2011 perde prematuramente sua mamma. La svolta per Francesco Monte è rappresentata dall’ingresso nel mondo della televisione, che avviene nel settembre del 2012, quando entra a far parte del cast della trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Maria De Filippi come corteggiatore di Teresanna Pugliese.

Il bel Francesco ha una relazione, a tratti tormentata, con la corteggiatrice napoletana, anche se durante lo show la ragazza aveva inizialmente preferito il suo rivale, Antonio Passarelli.

L’esperienza nel mondo dello spettacolo per Francesco Monte continua anche dopo la fine del programma di Maria De Filippi, con la partecipazione a Forum, in onda sempre su Canale 5.

L’attuale finalista del Gf Vip 3 ha però un sogno, quello di fare l’attore: per questo decide di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare recitazione.

Partecipa in seguito a un videoclip della cantante Nancy Coppola, poi come guest ad alcuni episodi di fiction televisive, ricoprendo anche il ruolo di coprotagonista nella Fiction tv “Furore 2” del 2017.

Francesco Monte piace, soprattutto alle ragazze, anche per merito del suo fisico scolpito.

È infatti un grande amante dello sport, in particolare della canoa, che ha praticato per diversi anni.

Il suo nome e la sua immagine finiscono spesso sui rotocalchi che si occupano di gossip, in particolare quando nell’inverno del 2017 la sua fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, decide di lasciarlo nel corso della trasmissione Grande Fratello Vip, dopo tre anni di relazione.

Cecilia infatti, durante il programma condotto da Ilary Blasi, si è innamorata di Ignazio Moser, con il quale instaura una storia che dura anche dopo la fine del Gf.

Nel gennaio 2018 Francesco Monte fa di nuovo parlare di sé durante la sua partecipazione alla trasmissione Mediaset L’Isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi.

Eva Henger lo accusa di aver fumato della marijuana, creando una scandalo mediatico noto come “canna-gate”.

A settembre 2018 partecipa alla terza edizione del Grande Fratello Vip, avvicinandosi sentimentalmente alla concorrente Giulia Salemi.

Francesco Monte | Social

Francesco Monte è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, social sul quale posta con regolarità.

Ha attualmente oltre 1 milione 700mila follower.