Firenze Rocks 2019: le date, il programma, la line up e i biglietti

FIRENZE ROCKS 2019 – L’edizione 2019 del Firenze Rocks si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti della prossima estate musicale.

Inizialmente sono stati svelati due nomi ma di caratura internazionale: Ed Sheeran e The Cure.

Il 23 ottobre è arrivato un altro annuncio, quello del grande ritorno dei Tool.

Il 12 novembre ecco ufficializzata la data degli Smashing Pumpkins.

Qui tutto quello che c’è da sapere:

Firenze Rocks 2019 | Le date | Quando inizia

Il Firenze Rock si tiene da giovedì 13 giugno a domenica 16 giugno 2019.

Firenze Rocks 2019 | Il programma e la line up

TOOL Giovedì 13 giugno // Visarno Arena

Giovedì 13 giugno // Visarno Arena THE SMASHING PUMPKINS Giovedì 13 giugno // Visarno Arena

ED SHEERAN Venerdì 14 giugno // Visarno Arena

Venerdì 14 giugno // Visarno Arena THE CURE Domenica 16 giugno // Visarno Arena

Firenze Rocks 2019 | I biglietti

Per i Tool biglietti disponibili:

dalle ore 10 di giovedì 25 ottobre, in anteprima per 24 ore tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks

dalle ore 12 di mercoledì 3 ottobre tramite vendita generale sul sito www.firenzerocks.it

biglietti disponibili: dalle ore 10 di giovedì 25 ottobre, in anteprima per 24 ore tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks dalle ore 12 di mercoledì 3 ottobre tramite vendita generale sul sito www.firenzerocks.it Per Ed Sheeran biglietti disponibili:

dalle ore 11 di lunedì 1 ottobre, in anteprima tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks

dalle ore 12 di martedì 2 ottobre tramite vendita generale sul sito www.firenzerocks.it

biglietti disponibili: dalle ore 11 di lunedì 1 ottobre, in anteprima tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks dalle ore 12 di martedì 2 ottobre tramite vendita generale sul sito www.firenzerocks.it Per i The Cure biglietti disponibili:

dalle ore 11 di mercoledì 2 ottobre, in anteprima tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks

dalle ore 12 di mercoledì 3 ottobre tramite vendita generale sul sito www.firenzerocks.it

biglietti disponibili: dalle ore 11 di mercoledì 2 ottobre, in anteprima tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks dalle ore 12 di mercoledì 3 ottobre tramite vendita generale sul sito www.firenzerocks.it Per gli Smashing Pumpkins biglietti disponibili:

dalle ore 11 di lunedì 12 novembre tramite vendita generale sul sito www.firenzerocks.it

A breve verranno diffuse le informazioni su prezzi e tipologie di tickets.

Firenze Rocks 2019 | Visarno Arena | Come arrivare | Dove parcheggiare

L’ippodromo delle Cascine (detto anche del Visarno) è un ippodromo situato a Firenze, immerso nel parco delle Cascine.

L’ippodromo ricopre un’area di 233 000 m² dei quali: 120 000 m² per le piste da corsa e da allenamento, 15 000 m² di scuderie, 12 000 m² per il pubblico, e il resto per attività varie. Da qui il nome di Visarno Areana in occasione dei concerti.

L’ippodromo è composto da una pista da corsa in piano ovale ha una lunghezza di 1 961,60 metri ed una larghezza in dirittura d’arrivo di 19,50 metri. Questa nella lunghezza massima del tracciato di pista grande; un sistema di intersezioni di curve consentono anche un percorso più breve, il tracciato di pista media. All’interno di tale complesso, un tracciato ancor più breve, sempre in erba, la pista piccola.

Esisteva circa 25 anni fa anche una pista di steeple-chase a forma di otto, che si sviluppava in 1 396,85 metri, percorso per le corse in ostacoli; smantellata completamente per far spazio ad un campo da polo. La pista da allenamento, all’interno della pista piccola, è in sabbia, lunga oltre 1 350 metri. La struttura dispone di 15 000 posti per il pubblico di cui 2 200 a sedere.

Dal 2016 l’ippodromo del Visarno è divenuto anche sede operativa dell’Arciconfraternita di Parte Guelfa la quale gode del privilegio di rappresentante il Comune di Firenze per gli eventi di cerimoniale a cavallo come Cavalleria della Repubblica Fiorentina e del privilegio di eseguire servizi d’onore durante udienze e ricevimenti dell’Arcidiocesi fiorentina.