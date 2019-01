Film da vedere gennaio 2019 | Cinema | Consigliati | Novità | Trailer

FILM DA VEDERE GENNAIO 2019 – Sono moltissimi i film in uscita all’inizio dell’anno nuovo. Tanti titoli, italiani e stranieri, per tutti i gusti: dalla commedia all’horror, passando per i drammatici, i cartoni animati, i biopic e l’azione. Così tanti da sembrare troppi: serve dunque fare un po’ d’ordine.

Non sapete quale film andare a vedere con i vostri amici, partner o famiglia? Noi di TPI ne abbiamo selezionati alcuni per voi.

Ecco cosa vi consigliamo di andare a vedere al cinema nel mese di gennaio 2019:

Film da vedere gennaio 2019 | Suspiria

Il nuovo film di Luca Guadagnino, che si avventura in un remake della celebre pellicola di Dario Argento. Con Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, Jessica Harper, Chloë Grace Moretz, Sylvie Testud, Angela Winkler.

Data di uscita: martedì 1 gennaio 2019.

La giovane danzatrice americana Susie Bannion arriva nel 1977 a Berlino per un’audizione presso la famosissima compagnia di danza Helena Markos. Grazie al suo talento, riesce ad attrarre l’attenzione della famosa coreografa Madame Blanc e a conquistare il ruolo di prima ballerina. La sua collega Olga, spodestata dal ruolo, accusa le dirigenti di essere delle streghe. Susie e Madame Blanc sviluppano un legame sempre più stretto, che va al di là della danza. Nel frattempo un anziano psicoterapeuta cerca di scoprire i lati oscuri della compagnia.

Film da vedere gennaio 2019 | Vice – L’uomo nell’ombra

Un film di Adam McKay. Con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler Perry, Alison Pill, Lily Rabe, Eddie Marsan.

Data di uscita: giovedì 3 gennaio 2019.

La biografia di Dick Cheney, che è stato vice-presidente degli Stati Uniti d’America durante l’amministrazione di George W. Bush. La storia di come Cheney, negli anni Settanta un uomo scapestrato che subisce un ultimatum dalla brillante fidanzata Lynne: o diventa la persona di potere che lei in quanto donna non può essere, oppure tra loro è finita. Qualche decennio dopo, i due diventeranno una “power couple” di Washington e domineranno, nell’ombra, l’amministrazione di George W. Bush, tra le più devastanti per la democrazia americana.

Film da vedere gennaio 2019 | Non ci resta che il crimine

Un film di Massimiliano Bruno. Con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Massimiliano Bruno, Marco Conidi.

Data di uscita giovedì 10 gennaio 2019.

Roma, 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma molta inventiva, decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma, alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana per turisti e fan. Abiti d’epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta, sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Ma all’improvviso un imprevisto: i quattro vengono infatti catapultati negli anni 80 nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda. A complicare il tutto poi la presenza di una donna.

Film da vedere gennaio 2019 | Io sono Mia

Un film di Riccardo Donna. Con Serena Rossi, Maurizio Lastrico, Lucia Mascino, Dajana Roncione, Antonio Gerardi, Nina Torresi, Daniele Mariani, Francesca Turrini.

Data di uscita: lunedì 14 gennaio 2019.

Il biopic su una delle voci indimenticabili della musica italiana: Mia Martini. La storia di una donna appassionata che ha amato fino in fondo con ogni fibra del suo essere. Il film si apre a Sanremo, nel 1989, quando un’esile figura femminile percorre i corridoi che portano al palco del teatro Ariston. È Mia Martini al suo rientro sulle scene dopo anni di abbandono.

Film da vedere gennaio 2019 | Il primo re

Un film di Matteo Rovere. Con Alessandro Borghi (l’attore che ha interpretato Stefano Cucchi in “Sulla mia pelle”) Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi, Tania Garribba, Michael Schermi, Max Malatesta, Vincenzo Pirrotta.

Data di uscita: giovedì 31 gennaio 2019.

La storia senza tempo di Romolo e Remo: due fratelli, soli, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi. Curiosità: la pellicola non è in italiano, ma in proto-latino, una forma arcaica della lingua parlata dagli antichi romani. Per far comprendere la lingua il film è stato sottotitolato, grazie a una collaborazione con alcuni semiologi della Sapienza.

Film da vedere gennaio 2019 | L’esorcismo di Hannah Grace

Un film di Diederik Van Rooijen. Con Stana Katic, Shay Mitchell, Grey Damon, Louis Herthum, James A. Watson Jr, J.P. Valenti, Lexie Roth, Kirby Johnson.

Data di uscita: giovedì 31 gennaio 2019.

Un esorcismo difficile si conclude con la morte violenta di una giovane donna. Mesi dopo, Megan Reed (Shay Mitchell) sta lavorando al turno di notte in obitorio, quando prende in consegna un cadavere sfigurato. Da sola, nei corridoi del seminterrato, Megan si trova ad affrontare visioni terrificanti e inizia a sospettare che il corpo possa essere posseduto da una spietata forza demoniaca.

