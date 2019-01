The best of Carlo Verdone: le sei scene più belle

FILM CARLO VERDONE –

“È cambiata la società, sono cambiate le persone e non ci sono più le personalità da cui prendere spunto per un personaggio. Adesso siamo tutti omologati, non c’è più quell’anima che dava l’individualità”. Parlava così del suo cinema e del cinema in generale Carlo Verdone.

Nato a Roma il 17 novembre 1950, è tra i più apprezzati registi e attori della commedia italiana.

E a proposito di personalità e personaggi, sono tante le maschere che Verdone ci ha regalato nel corso della sua carriera di cineasta: Pasquale, Furio e Mimmo in Bianco, rosso e verdone, Enzo di Un sacco bello, Oscar di Troppo forte, Ivano di Viaggi di nozze solo per citarne alcuni.

E come non citare le ‘facce’ che hanno deliziato il grande schermo a colpi di tic e tormentoni: dalla Sora Lella a Mario Brega, da Angelo Bernabucci alla Magda interpretata da Irina Sanpiter.

Film Carlo Verdone | Una selezione delle scene più divertenti della sua filmografia

UN SACCO BELLO 1980

BIANCO ROSSO E VERDONE 1981

BOROTALCO 1982

ACQUA E SAPONE 1983

COMPAGNI DI SCUOLA 1988

VIAGGI DI NOZZE 1995