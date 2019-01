Federica Pellegrini | Giudice Italia’s Got Talent 2019 | Carriera | Instagram | Vita privata

FEDERICA PELLEGRINI – Per la nuotatrice italiana si tratta di un’avventura del tutto nuova: per la prima volta infatti Federica Pellegrini partecipa a una trasmissione televisiva come giudice.

La campionessa olimpica è pronta a sedere nella giuria di Italia’s Got Talent 2019, il programma di Tv8 in onda da venerdì 11 gennaio 2019 in prima serata.

Al tavolo dei giudici anche un’altra entry: Mara Maionchi, la discografica reduce dal successo di X-Factor, altra trasmissione made in Sky, nella quale Mara ha trionfato per il secondo anno consecutivo grazie al rapper Anastasio.

Insieme alle due novità di questa edizione di Italia’s Got Talent, ci saranno due gradite conferme: Claudio Bisio e Frank Matano, al loro quarto anno nella giuria del talent targato Sky.

A condurre Lodovica Comello, pronta a mettere ordine tra i vari concorrenti che si esibiranno sul palco e a imbeccare i giudici al tavolo, chiamati a regalare con i loro commenti e la loro simpatia una sorta di spettacolo nello spettacolo.

“La Pellegrini è simpaticissima, gentile, molto piacevole. Con Bisio e Matano abbiamo fatto un po’ di casino, ma ci siamo divertiti”, ha dichiarato Mara Maionchi in una recente intervista.

Federica Pellegrini | Giudice Italia’s Got Talent 2019 | Carriera

Specializzata nello stile libero, è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m.

Nata a Mirano nel 1988, ha partecipato a quattro Olimpiadi: la prima nel 2004 ad Atene quando, solo sedicenne, ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 m stile libero, divenendo la più giovane atleta italiana di sempre a salire su un podio olimpico individuale.

Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vince in quella stessa gara la medaglia d’oro, regalando all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Federica Pellegrini ha vinto anche cinque ori ai Mondiali e ben sette agli Europei di nuoto.

Federica Pellegrini | Giudice Italia’s Got Talent 2019 | Vita privata

Dopo una relazione con il nuotatore Luca Marin tra il 2008 e il 2011, è stata legata sentimentalmente dal 2011 al 2017 a Filippo Magnini, anch’egli nuotatore, con il quale ha vissuto nella città di Verona, anche sede dei suoi allenamenti.

Marin in un’intervista ha raccontato di quando ha trovato la Pellegrini in una camera d’hotel con Magnini (QUI i dettagli)

Attualmente, nonostante diverse voci di gossip, è single.

Federica Pellegrini | Giudice Italia’s Got Talent 2019 | Social | Instagram

Molto amante dei social, la nuotatrice è attiva su Instagram, dove ha 870mila follower.