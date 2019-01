Enrico Brignano | Carriera | Vita privata | Moglie | Spettacoli | Film | Video

Enrico Brignano è uno degli attori comici, showman più amati dagli italiani. Famosi i suoi monologhi e spettacoli teatrali che lo portano a fare il giro d’Italia e registrare continui successi al botteghino.

> QUI L’EVENTO CAPODANNO ROMA 2019

Enrico Brignano | Carriera

Di origini siciliane ed abruzzesi, Brignano nasce a Roma il 18 maggio del 1966 nel quartiere periferico di Dragona, spesso citato nei suoi spettacoli.

Cresciuto all’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti, partecipa come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma “La sai l’ultima?”, in onda su Canale 5. Nel 1992 è ospite nella prima edizione del programma televisivo “Scherzi a parte” condotto da Teo Teocoli e Gene Gnocchi.

Dal 1998 al 2000 Enrico Brignano interpreta il ruolo di Giacinto in “Un medico in famiglia”, serie tv che lo lancia definitivamente nel mondo dello spettacolo. Il pubblico infatti inizia a seguirlo sempre di più anche a teatro al punto che nel 1999 arriva il primo spettacolo tutto suo: “Io per voi un libro aperto”, da Ostia Antica, trasmesso in diretta anche da Mediaset su Canale 5.

Nel 2000 gira il suo primo film da regista e protagonista “Si fa presto a dire amore” al fianco di Vittoria Belvedere.

Nel 2001 Carlo Vanzina lo sceglie per il ruolo di Francesco nel film “South Kensington” dove recita al fianco di Rupert Everett.

Nel 2007 Enrico Brignano conduce un quiz su Rai 2, dal titolo “Pyramid”, con Debora Salvalaggio. Dal 2007 al 2011 fa parte del cast dei comici di “Zelig”.

Nel 2010 interpreta a teatro il ruolo di Rugantino, opera del 1962 di Garinei e Giovannini. Nel 2012 è guest-star nella serie televisiva “I Cesaroni 5”. Sempre nello stesso anno è ospite nel programma “Panariello non esiste” e conduce “Le Iene”, al fianco di Ilary Blasi e Luca Argentero.

Inoltre è una seconda volta ospite (e vittima) a “Scherzi a parte” condotto questa volta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Nel 2012, in seguito al successo avuto dal suo monologo, entra a far parte del cast (in veste di comico) del talent show Amici di Maria De Filippi.

Nel 2013 Brignano viene scelto per doppiare il pupazzo di neve parlante Olaf nel film Disney Frozen – Il regno di ghiaccio.

Nel 2014 conduce per quattro venerdì il programma su Rai1 Il meglio d’Italia.

Enrico Brignano | Vita privata | Moglie

Nel 2008 sposa la ballerina Bianca Pazzaglia, dalla quale si separa nel 2013. Dal 2014 è fidanzato con l’attrice e conduttrice Flora Canto da cui ha avuto una bambina, Martina, nata a Roma il 10 febbraio 2017.

Enrico Brignano | Curiosità

L’attore romano è un accanito tifoso della Lazio

I suoi spettacoli sono sempre accompagnati da canzoni da lui scritte e interpretate.

Ha aperto il capodanno 2012 ai Fori Imperiali di Roma insieme ai Negramaro.

Enrico Brignano ha un sito internet ufficiale: qui il link

Enrico Brignano | Spettacoli | Film | Cinema

Le mele marce (1991)

Ambrogio (1992)

Miracolo italiano (1994)

In barca a vela contromano (1997)

La bomba (1999)

Si fa presto a dire amore (2000)

South Kensington (2001)

SMS – Sotto mentite spoglie (2007)

Un’estate al mare (2008)

Un’estate ai Caraibi (2009)

La vita è una cosa meravigliosa (2010)

Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile (2010)

Faccio un salto all’Avana (2011)

Ex – Amici come prima! (2011)

Ci vediamo domani (2013)

Stai lontana da me (2013)

Tutte lo vogliono (2015)

Poveri ma ricchi (2016)

Poveri ma ricchissimi (2017)

Tutta un’altra vita (2018)

Enrico Brignano | Video

Di seguito alcuni video tratti da film o spettacoli di Enrico Brignano: