“Domenica Live” potrebbe sbarcare in prima serata. Il celebre contenitore domenicale di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, che oggi va in onda alla domenica pomeriggio, potrebbe presto cambiare orario. Lo riporta il sito Davidemaggio.it.

L’ipotesi è al momento al vaglio ai piani alti di Mediaset, anche perché la nuova edizione del Grande Fratello Nip (quello dei non famosi) appare sempre più in bilico. E qualora l’edizione numero 16 del celebre reality venisse realmente cancellata, Barbara D’Urso, uno dei volti di punta del Biscione, rimarrebbe senza nessuna prima serata.

Al termine dell’Isola dei Famosi, previsto per marzo/aprile 2019, Canale 5 è alla ricerca di un format da piazzare nel proprio palinsesto. Il GF potrebbe riposare per un periodo, visti gli ascolti non esaltanti della terza edizione Vip, per tornare in onda presumibilmente dopo l’estate.

Varie le opzioni attualmente in campo: da un possibile ritorno de “La Fattoria”, sempre affidato a Barbara D’Urso, a quello de “La Talpa”, spesso invocato da molti utenti sui social. Ma non solo. L’ipotesi circolata in queste ore prevede appunto il trasloco di “Domenica Live” all’ora di cena.

Qualora l’indiscrezione venisse confermata, il format di “Domenica Live” sarebbe sicuramente diverso rispetto all’attuale messa in onda pomeridiana. La durata, infatti, sarebbe sicuramente più breve, anche per agevolare la trasmissione calcistica “Pressing”, condotta da Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi, che finora ha sofferto dal punto di vista degli ascolti a causa dell’inizio a tarda ora.