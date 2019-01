La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito di La7 (qui il link).

Il programma di Giovanni Floris permette una grande interazione con gli spettatori grazie a DiMartedì Twitter. Per metterti in contatto con il programma vanno però rispettate alcune regole di comportamento. Ecco il regolamento riportato sul sito ufficiale:

Per interagire sui nostri social ti chiediamo di rispettare le seguenti regole di comportamento come base comune per il miglior uso possibile di questo luogo di dialogo e incontro.

– Accettiamo qualsiasi tipo di critica e confronto purché sia espresso in modo garbato ed educato;

– no a insulti, commenti oltraggiosi o diffamatori, oscenità e, in generale, a contenuti inappropriati, illegali, ingiuriosi e dannosi per il decoro della pagina Facebook “dimartedi” e l’account Twitter “@diMartedì” oltre che per quello di fan e utenti partecipanti al dialogo;

– no a toni, espressioni e linguaggi irrispettosi e offensivi verso chiunque;

– no a commenti maligni, sgradevoli e gratuiti: toni ed espressioni sopra le righe aizzano l’aggressività;

– no alla pubblicazione di dati sensibili e/o privati tuoi o di terzi, e/o di contenuti coperti da copyright.

Ti invitiamo inoltre a:

– non andare off topic: rimani sull’argomento del post nei tuoi commenti;

– non fare spam.

Qualora tu dovessi contravvenire ai principi suddetti su Facebook ci troveremmo costretti a eliminare i tuoi post e, se necessario, a rimuoverti dai fan di questa Pagina. Se desideri avere maggiori informazioni e delucidazioni puoi mandare una mail a dimartedi@la7.it.