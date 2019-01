Come funziona l’abbonamento a DAZN per vedere le partite di Serie A

DAZN Serie A: come funziona l’abbonamento a Perform per vedere tutte le partite

DAZN è un nuovo servizio, parte del gruppo Perform, che offre contenuti sportivi in streaming sia live che on demand.

La piattaforma dà la possibilità di vedere numerosi eventi sportivi, tra cui molte partite del campionato di Serie A e Serie B, al prezzo di 9,99 euro al mese.

DAZN, che si pronuncia “da-zone”, sarà fruibile senza l’ausilio di cavi o parabole satellitari. Sarà infatti possibile guardare gli eventi sportivi compresi nel pacchetto su più dispositivi connessi a internet, sia a casa che fuori, senza vincoli contrattuali.

Su DAZN sarà possibile assistere in esclusiva a 114 partite di Serie A per i campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.

In particolare, DAZN trasmetterà tre partite per ogni giornata: quella del sabato alle 20:30, quella della domenica alle 12:30 e una tra quelle che si giocano domenica alle 15:00.

Su DAZN, inoltre, saranno disponibili gli highlights delle altre sette partite della giornata del massimo campionato italiano.

DAZN Serie A | L’accordo con Sky Sport e Sky Q

Grazie all’accordo con Dazn, Sky trasmetterà anche le tre partite di Serie A che le mancavano: la app di DAZN verrà infatti integrata su Sky Q, la nuova piattaforma del colosso di Murdoch.

Su Sky Q si potranno quindi vedere, a pagamento a seconda del pacchetto scelto, tutte le partite di serie A e quelle di serie B, oltre a tutta la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Premier League.

Gli abbonati potranno seguire le dirette via satellite, con il digitale terrestre o via fibra. In streaming le partite saranno visibili su Now Tv e Sky Go.

DAZN su Sky Q: come funziona e quanto costa

Gli abbonati Sky avranno diritto ad acquistare gli abbonamenti mensili a Dazn ad un prezzo scontato se clienti da più di un anno (7,99 euro, 9,99 euro per tutti gli altri) e potranno fruirne su tutti i dispositivi dove Danz è disponibile, dagli smart tv agli smartphone. Oltre che su Sky Q, ma sempre passando dall’app di Dazn integrata.

DAZN Serie A: dove vedere i big match | PICK

La Lega Calcio ha comunicato dove si potranno vedere in tv i 20 principali big match del campionato.

Questi gli scontri in diretta esclusiva su DAZN:

16esima di andata TORINO-JUVENTUS

17esima di andata JUVENTUS-ROMA

Seconda di ritorno MILAN-NAPOLI

15esima di ritorno INTER-JUVENTUS

DAZN Serie B: come abbonarsi

Per quanto riguarda la Serie B, DAZN trasmetterà tutte le partite del campionato cadetto per le prossime tre stagioni.

Ogni giornata, infatti, dieci partite su undici saranno visibili in esclusiva soltanto sulla nuova piattaforma di Perform, inclusi i playoff e playout in programma al termine della stagione regolare.

Oltre alla Serie A e alla Serie B, DAZN sta lavorando per trasmettere anche altri eventi sportivi, e sarà compatibile con una grande varietà di dispositivi, con l’app di DAZN che sarà presto disponibile per tutte le principali piattaforme.

I dispositivi attualmente compatibili con DAZN sono le Smart tv (Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG TV, Panasonic TV, Samsung TV, Sony TV), smartphone e tablet (Amazon Fire Tablet, iPhone, iPad, smartphone e tablet Android), PC (Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux) e console come Xbox One e PlayStation 4.

Il prezzo di DAZN prevede una tariffa unica di 9,99 euro al mese, con la quale sarà possibile assistere a tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma.

È inoltre previsto un mese di prova gratuito ed è possibile disdire l’abbonamento in qualunque momento, senza costi aggiuntivi. Sono disponibili diversi metodi di pagamento: carta di credito, carta di debito, iTunes, PayPal e app Amazon.

Per quanto riguarda i volti di DAZN, sono stati scelti l’ex capitano del Milan e della Nazionale italiana Paolo Maldini e Diletta Leotta, che è stata la madrina della Serie B di Sky fino all’ultima stagione.

Leotta sarà la conduttrice della Serie A, a partire dalla stagione 2018/2019, e presenterà anche una trasmissione calcistica con un format originale di DAZN che sarà annunciata prossimamente.

Paolo Maldini vestirà invece il ruolo di brand ambassador per DAZN Italia, e sarà opinionista durante alcuni dei big match di Serie A.

James Rushton, CEO di DAZN, ha dichiarato: “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Diletta e Paolo su DAZN e pensiamo formino una grande squadra che piacerà sicuramente agli appassionati”.

“Diletta porterà la sua straordinaria energia nella conduzione, mentre Paolo metterà a disposizione la sua competenza e tutta la sua esperienza. Per la loro fiducia nel nostro progetto, insieme alla loro passione per lo sport, Paolo e Diletta sono la scelta perfetta. Siamo particolarmente soddisfatti di averli sulla nostra piattaforma”, ha concluso Rushton.