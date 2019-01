Dario Baruffa | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Vita privata | Lavoro

DARIO BARUFFA – Gli appassionati di MasterChef si ricorderanno di Dario Baruffa per la sua partecipazione alla quinta edizione del popolare cooking show targato Sky.

In quell’occasione Baruffa si piazzò sesto. Ora lo chef torna nelle cucine televisive della pay-tv satellitare per prendere parte a MasterChef All Stars, in onda in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 20 dicembre 2018.

Ma chi è Dario Baruffa? Per via della sua stazza imponente ma anche della sua simpatia, è conosciuto da tutti come “Darione”.

Amante della cucina semplice, verace, genuina, ma con diverse contaminazioni dal sud-est asiatico, un’area del mondo che ben conosce grazie ai suoi viaggi.

Viaggiare è infatti una delle maggiori passioni, oltre alla cucina, di Dario Baruffa.

Un’occasione per lui per scoprire nuove tradizioni culinarie, nuovi piatti e nuovi sapori.

L’amore per la cucina nasce sin dall’infanzia.

Dario Baruffa cresce infatti in una famiglia emiliana, a contatto con i piatti tipici di quella tradizione, dalla pasta fresca alla carne ai ferri, piatto con il quale faceva a gara con il padre per la miglior cottura.

Eppure nel corso dell’adolescenza Baruffa mette un po’ da parte il suo amore per la cucina per dedicarsi agli studi e al lavoro.

Ma la sua passione tornerà prepotente da adulto, quando inizia a frequentare corsi di cucina e decide di partecipare alla quinta edizione di MasterChef.

L’esperienza televisiva fa capire a Dario Baruffa che stare tra i fornelli deve diventare la sua vita, il suo mestiere.

Inizia così a collaborare con alcuni ristoranti, come “I Gabbiani” di Pieve di Cento e il “CountryClub” di Fossadalbero.

Dopodiché decide di mettersi in proprio, aprendo con alcuni amici l’osteria “La vecia Bera” a Berra, suo comune di origine.

Un ristorante di cucina tradizionale, sia di carne che di pesce, ma nel quale lo chef non rinuncia ad alcune contaminazioni esotiche.

“È una nuova sfida, torno nella mia terra per offrire una proposta nuova, un’osteria che offre un menù della tradizione ferrarese con un tocco di innovazione”, ha dichiarato Dario Baruffa in merito all’apertura del suo locale.

“L’esperienza di MasterChef mi ha permesso di crescere e ricevere notorietà, ora spero di spiccare il volo”.

Per lui l’occasione di un’ulteriore ribalta con MasterChef All Stars.

Dario Baruffa | Social

Su Instagram il suo nickname è “Roccioso85”. Condivide spesso con i suoi follower i piatti della sua osteria.