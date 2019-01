Daiana Cecconi | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Vita privata | Lavoro

DAIANA CECCONI – Molto amata dal pubblico, Daiana Cecconi ha partecipato alla seconda edizione del cooking show di Sky, arrivando al sesto posto.

Casalinga, mamma e nonna, è stata molto appezzata per la sua simpatia e genuinità.

Toscana di Campi Bisenzio, vive oggi a Follonica, in provincia di Grosseto.

Grazie alla partecipazione a Masterchef, Daiana Cecconi ha trasformato la sua passione per la cucina in un lavoro a tempo pieno.

Ha aperto infatti un suo ristorante e conduce ogni giorno un programma televisivo su un’emittente locale.

Daiana Cecconi torna nelle cucine di Sky per prendere parte a MasterChef All Stars, in onda in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 20 dicembre 2018.

Daiana Cecconi | Biografia

Il suo amore per la cucina la porta a partecipare alla seconda edizione di Masterchef.

Casalinga toscana, Daiana Cecconi porta avanti le tradizioni della sua regione, proponendo piatti semplici e a chilometro zero.

Dopo aver preso parte alla trasmissione di Sky, è riuscita ad aprire un suo ristorante, il “Divino Mangiare”, a Scarlino, in provincia di Grosseto.

Un’occasione per lei per far assaggiare ai suoi clienti i piatti tipici della tradizione toscana.

Daiana Cecconi ha anche scritto un libro, “La cucina dei ricordi”.

Daiana Cecconi | Curiosità

In vista della partecipazione a Masterchef All Stars, Daiana ha rilasciato un’intervista a Sky raccontando alcuni particolari della sua vita e delle sue passioni.

Piatto forte

“Tanti dei miei piatti possono considerarsi piatti forti, ma quello che vince su tutti è sempre il lampredotto!”.

A chi si ispira

“Io mi ispiro ai sapori e colori della mia terra, la Toscana, che mi regala tantissime emozioni ogni volta che cucino: è lei lo Chef che preferisco!”.

Il miglior pregio

“Io ho una trilogia di pregi: la tenacia prima di tutto, tanto ottimismo e la solarità che illumina le mie giornate!”.

Il peggior difetto

“Lo ammetto: sono logorroica, parlo tanto, tanto, tanto, tanto!”.

Musica preferita

“La musica reggae, mentre cucino mi rilassa. Se dovessi descriverla direi che è piena di sapori!”.

Hobby

“Mi piace molto coltivare erbe aromatiche e peperoncini di infinite varietà”.

Daiana Cecconi | Social

È molto attiva sui social, in particolare su Instagram, sul quale pubblica spesso i suoi piatti e le attività del suo ristorante.

Ha oltre 2mila follower