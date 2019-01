Che tempo che fa streaming e diretta tv: ecco dove vedere il programma di Fabio Fazio

CHE TEMPO CHE FA STREAMING – Fabio Fazio conduce Che tempo che fa, un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo.

Programma che va in onda tutte le domeniche sera, subito dopo il Tg1 (ore 20,30), su Rai 1.

Che tempo che fa è giunto al suo quindicesimo anno, il secondo su Rai 1 dopo una lunga esperienza su Rai 3 – prima puntata a settembre 2003.

Che tempo che fa streaming | Dove vederlo in tv

Che tempo che fa va in onda tutte le domeniche sera (in prima serata) in chiaro, gratis, su Rai 1.

Orario d’inizio: 20,30.

Che tempo che fa streaming | Dove vederlo in streaming

Tutte le puntate di Che tempo che fa sono visibili anche in streaming tramite la piattaforma gratuita (ma serve registrarsi) RaiPlay.

Sempre su RaiPlay è possibile recuperare le puntate precedenti grazie alla funzione on demand.

Che tempo che fa streaming | Il cast

Nel cast di Fabio Fazio confermatissime Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

New entry di quest’anno è il professore Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, che avrà uno spazio dedicato a inizio serata. A maggio 2018 Cottarelli era stato incaricato da Mattarella di formare il governo, dopo il fallimento del primo governo Conte.

Al cosiddetto ‘tavolo’ – ossia nella seconda parte della trasmissione – ospiti fissi Nino Frassica con la sua comicità surreale, Gigi Marzullo con le sue domande impossibili, Orietta Berti, Vincenzo Salemme e Fabio Volo.

Che fuori tempo che fa streaming | Quando va in onda

Che fuori tempo che fa è lo spin off di seconda serata di Che tempo che fa – in onda in seconda serata tutti i lunedì dalle 23,40 circa.