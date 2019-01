C’è posta per te 2019 | Maria De Filippi | Puntate | Inizio | Anticipazioni | Ospiti | Streaming | Canale 5

C’È POSTA PER TE – Torna in prima serata su Canale 5 C’è posta per te, il popolare programma ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda dal 2000.

La prima puntata dell’edizione 2019 dello show dedicato alle storie di persone comuni va in onda sabato 12 gennaio in prima serata su Canale 5.

Come ogni anno, tante le vicende che verranno raccontate in studio, pronte ad emozionare il pubblico da casa.

Dopo il grande successo delle ultime stagioni, in cui ha avuto quasi sempre la meglio sulla concorrenza di Rai 1, Maria De Filippi è pronta a tornare e a confermarsi la regina degli ascolti.

C’è posta per te | Anticipazioni

Non mancheranno i momenti di commozione, ma anche i grandi ospiti, a cominciare dagli immancabili Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che regaleranno momenti di ironia e tante risate.

Si sono fatti finora diversi nomi sui possibili ospiti che prenderanno parte al programma. Alcuni possono essere già dati per certi, perché hanno registrato le loro storie nelle passate settimane.

Si tratta di Ricky Martin, cantante che da tempo manca dagli schermi della tv italiana e che sarà protagonista di una delle prime puntate del people show di Canale 5.

Si siederà sulle inconfondibili poltroncine blu anche la coppia più amata della musica italiana, Albano Carrisi e Romina Power, che faranno una gradita sorpresa ad alcuni loro fan.

I due, che stanno vivendo un momento d’oro della loro carriera con concerti in giro per il mondo, sono stati già ospiti nella scorsa stagione di un’altra trasmissione della De Filippi, Amici, ottenendo un ottimo risultato in termini di ascolti.

Ci sarà inoltre un popolare e al tempo stesso controverso calciatore, Mario Balotelli, che sui suoi profili social ha scritto: “Maria De Filippi, la mia prima volta in una trasmissione televisiva non poteva essere che per il tuo programma”.

Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe prendere parte alla nuova edizione di C’è posta per te anche Giorgio Chiellini, difensore della Nazionale e della Juventus.

Un cast, insomma, di tutto rispetto per la trasmissione di punta della rete ammiraglia di Mediaset.

Maria De Filippi è a lavoro da settimane per realizzare un’altra edizione di C’è posta per te da record. Anche quest’anno dovrà vedersela con una concorrenza agguerrita da parte di Rai 1.

Il 12 gennaio, giorno della prima puntata, si scontra con Bologna-Juventus di Coppa Italia.

Dalla settimana successiva, invece, De Filippi se la vedrà con Amadeus e la nuova edizione del suo Ora o mai più, che mette in gara alcuni cantanti che hanno avuto un grande successo ma sono presto finiti nel dimenticatoio.

L’edizione 2019 di C’è posta per te andrà in onda fin quando inizierà il serale di Amici, che vedrà sempre l’instancabile Maria De Filippi alla conduzione.

La signora di Canale 5, inoltre, sempre dal 12 gennaio, torna alla guida delle puntate pomeridiane di Amici 18.

Un inverno come sempre pieno di impegni per lei, dopo il successo autunnale di Tu si que vales.

Da marzo, poi, il people show di Canale 5 si scontrerà per qualche puntata con l’inizio di Ballando con le stelle.

La sua ‘rivale’ del sabato sera, Milly Carlucci, di recente ha più volte espresso il desiderio di avere Maria De Filippi come ballerina per una notte sulla pista di Ballando.

Maria, però, al momento pare non aver ancora risposto all’invito della Carlucci.

C’è posta per te | Il programma

Il programma è stato ideato da Maria De Filippi insieme ad Alberto Silvestri, che sono anche autori della trasmissione.

Al centro della trasmissione le storie di vita di persone comuni, che si cercano inviando una lettera che viene consegnata dai “postini” di Maria De Filippi.

Le storie, sempre molto emozionali, sono di vario genere: parenti con i quali si è interrotto il rapporto, legami amorosi perduti che si cerca di recuperare, amori o amicizie di gioventù da ritrovare, questioni rimaste in sospeso.

Il destinatario, una volta arrivato in studio, scopre chi è il mittente ed ha la possibilità di scegliere di non ascoltare il messaggio e quindi di andarsene, oppure di accettare o meno le richieste del mittente aprendo o chiudendo simbolicamente un separé a forma di busta.

C’è posta per te | Maria De Filippi

Classe 1961, inizia a fare televisione nel 1992, conducendo su Canale 5 il talk show Amici, in onda il sabato pomeriggio.

Nel settembre del 1996 inizia uno dei suoi programmi più amati:Uomini e donne, a cui si aggiungono poi le trasmissioni serali Missione impossibile, Coppie e Colpo di scena.

Nel 2000 l’esordio di C’è posta per te, che ottiene da subito un notevole riscontro da parte del pubblico.

In quegli anni lancia un’altra trasmissione di grande successo, in cui professori d’eccezione insegnano materie legate all’arte (con particolare attenzione a musica e danza) per giovani talenti emergenti.

Il titolo della prima edizione era Saranno famosi, ma per problemi legati al copyright del serial tv degli anni ’80, le edizioni successive hanno preso il nome di Amici.

Negli ultimi anni ha preso parte sempre su Canale 5 a partire dal 2009 a Italia’s Got Talent, e poi a Tu si que vales.

Nel 2017 conduce in coppia con Carlo Conti il Festival di Sanremo.

C’è posta per te | Diretta tv e streaming

L’edizione 2019 di C’è posta per te è trasmessa su Canale 5 a partire da sabato 12 gennaio 2019 in prima serata, a partire dalle 21.30 circa.

La trasmissione è disponibile anche in diretta streaming o on demand sulla piattaforma Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv.

