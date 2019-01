Carl Brave, in arte Carlo Coraggio, è ospite del quarto live di X-Factor di giovedì 15 novembre. Il rapper e produttore discografico romano sale sul palco del talent di Sky per duettare con uno dei concorrenti dell’edizione 2018, ma quella è anche l’occasione per presentare il suo nuovo singolo Posso, insieme a Max Gazzè.

Chi è Carl Brave

Il rapper e produttore arriva dal quartiere romano di Trastevere che fa da sfondo a tanti suoi brani. Carl Brave diventa famoso insieme a Federico Bertollini, in arte Frank 126, con la pubblicazione dell’album Polaroid, del 2017. I due iniziano a collaborare quando Carl, nel 2016, lasciata la Molto Peggio Crew, si avvicina a quella di Trastevere dei 126. Il rapper inizia a lavorare a un progetto solista, Fase Rem, mai uscito, al quale collabora anche Frak.

Poco dopo la collaborazione diventa qualcosa di più solido e Carl Brave e Frank 126 diventano un vero e proprio duo. Iniziano a pubblicare su YouTube i loro pezzi: il primo è Solo guai, a cui seguono Pellaria e Sempre in due.

I singoli finiscono nell’album Polaroid e ogni canzone, infatti, viene accompagnata da una fotografia scattata da una macchina polaroid.

Nel luglio del 2017, il duo esce con la prima collaborazione importante: in Barceloneta i rapper romani duettano con Coez.

La carriera da solista

Nel 2018 Carl Brave decide di tentare la carriera solista e pubblica il primo singolo Fotografie. Con lui nel pezzo cantano anche Francesca Michielin e il rapper Fabri Fibra. In contemporanea esce l’album Notti Brave.

Quindici tracce in cui si contano diverse collaborazioni interessanti: da Camel Blu con Giorgio Poi a Chapeu con Frah Quintale, passando per Parco Gondar in cui sentiamo ancora la voce di Coez.

Ma le collaborazioni di un certo livello non finiscono qui, infatti Carl Brave sta per pubblicare il singolo Posso, in collaborazione con Max Gazzè. Il brano esce in radio venerdì 16 novembre e viene presentato in anteprima a X Factor.

