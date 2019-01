Canale 5 streaming | Diretta tv | Dove vedere | Programmi

CANALE 5 STREAMING – Non hai momentaneamente un televisore o sei in vacanza in un posto sprovvisto di qualsiasi apparecchio del genere. Ma proprio stasera su Canale 5 c’è il tuo programma preferito. Come fare? In realtà non c’è molto da preoccuparsi. Ci sono tanti modi alternativi per seguire in streaming e in diretta tv la rete ammiraglia Mediaset.

Per poterlo fare, ti servono esclusivamente uno smartphone (o un pc, oppure ancora un tablet) e una connessione internet. Al giorno d’oggi, se non hai neanche queste, significa soltanto che ti trovi su un’isola deserta. E in quel caso, vedere Canale 5 deve essere la tua ultima preoccupazione.

A parte gli scherzi, è possibile vedere i propri programmi preferiti non soltanto in televisione, ma anche in streaming. Sia in diretta, sia in differita grazie alle funzioni on demand. Ecco come fare.

Canale 5 streaming

Con il tuo computer (o smartphone, o tablet), ti basta connetterti a internet e poi andare sul sito Mediaset Play, il portale ufficiale del Biscione, su cui vengono caricate le clip e le puntate intere delle varie trasmissioni, divise per canale o per tematiche.

Arrivato qui, ti basterà selezionare Canale 5 dal menù a tendina (QUI vai direttamente a Mediaset Play/Canale 5) e poi cercare il programma che vuoi vedere.

Ma sul portale Mediaset non sono disponibili soltanto le repliche dell’ultima settimana (in alcuni casi anche quelle più vecchie). Ed è qui che la cosa si fa più interessante: sempre dallo stesso menù a tendina è possibile infatti accedere alle dirette in streaming di tutti i canali del gruppo lombardo, compreso Canale 5.

Le stesse identiche operazioni possono essere svolte sull’omonima app di Mediaset Play, disponibile sia su iOS che su Android.

Il servizio di streaming e di on demand è completamente gratuito. Per accedere ad alcune funzionalità, al massimo, all’utente viene richiesta la registrazione. Anche quella, però, non richiede alcun pagamento.

Canale 5 streaming | Diretta tv

Ovviamente c’è anche la vecchia e cara diretta tv. Canale 5 è disponibile sul quinto canale del digitale terrestre. C’è poi anche la versione in HD del canale, disponibile al 505.

E non è finita qui: per chi è in possesso di un decoder Sky, Canale 5 può essere visto anche al tasto 105 del proprio telecomando.

Insomma, c’è così tanta scelta che, se non riuscite a vedere Canale 5, è solo perché non volete. O perché siete sull’isola deserta.

