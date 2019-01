L’annuncio di Bruce Springsteen: “Nel 2019 torno sul palco con un nuovo album e nuovi concerti”

Bruce Springsteen Tour 2019: le date e i concerti

BRUCE SPRINGSTEEN TOUR 2019 – Per Bruce Springsteen è tempo di un nuovo album e un nuovo tour.

Ad annunciarlo è lo stesso cantante che, in un’intervista al Sunday Times, dichiara che sta per tornare al lavoro da cantautore. “Tornerò al mio lavoro di tutti i giorni”, ha detto al giornale, annunciando che l’ultimo lavoro dovrebbe arrivare nel 2019 insieme alle nuove date, che lo terranno impegnato insieme ai musicisti della E Street Band.

“Più che un disco solista, sarà un album da cantautore”, ha affermato.

L’ultima volta che il Boss si era esibito in Italia, a Milano e a Roma, era il 2016.

Bruce Springsteen Tour 2019: le date e i concerti

Il Boss non ha ancora annunciato il programma dei concerti ma ha confermato la presenza di alcune date nel Regno Unito.

Al momento Spingsteen è impegnato al Kerr Theatre di New York, a Broadway , in uno show che ha riscosso molto successo. Il suo ultimo lavoro, High Hopes, risale al 2014 e il 14 dicembre 2018 uscirà nei negozi Springsteen on Broadway, il disco registrato dal vivo che lo immortala da solista al Walter Kerr Theater di Broadway a partire dalla fine del 2017.

Springsteen on Broadway è lo stesso titolo del documentario che uscirà su Netflix.

L’album in uscita per il 2019 non ha ancora un titolo ma si potrebbe trattare di un lavoro cui il Boss aveva accennato in un’intervista del 2017 in cui aveva parlato di una produzione, influenzata dalla musica pop del sud della California, che avrebbe richiamato artisti del calibro di Glen Campbell, Jimmy Webb, Burt Bacharach.

Nils Logfren, il chitarrista della E Street Band, riferendosi al progetto dell’artista ha twittato: “Solo il Boss sa”. Ma tutti i fan vogliono saperne di più.