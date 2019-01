Ascolti tv lunedì 7 gennaio 2019 | La Compagnia del Cigno | Titanic | Paradise Beach | I baby sitter | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv lunedì 7 gennaio – La nuova fiction di Rai 1, La Compagnia del Cigno, ha dominato la prima serata televisiva di ieri. Il primo episodio della serie con Anna Valle e Alessio Boni, infatti, è stato visto da 5 milioni 840mila spettatori, con uno share del 24%.

> QUI LA TRAMA DE LA COMPAGNIA DEL CIGNO

Lontanissimi tutti gli altri programmi. Su Canale 5, la prima parte del kolossal Titanic, celeberrimo film del 1997 con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, è stato seguito “solo” da 2 milioni 574mila persone, con uno share dell’11,9%.

Su Rai 2, il film Paradise Beach – Dentro l’incubo ha ottenuto 1 milione 675mila ascolti (6,4%), superando I Babysitter, su Italia 1, che ha raggiunto invece 1 milione 215mila spettatori e uno share del 4,8%.

Su Rai 3, invece, il ritorno di Presa Diretta ha attirato 1 milione 279mila ascolti, con uno share del 5,8%. Quarta Repubblica, su Rete 4, è arrivato a 1 milione 429mila persone (6,9%).

Basso invece l’esordio di Grey’s Anatomy 14, su La7, visto da 605mila utenti (2,6%). Su Tv8 il film Agente 007 – Octopussy, Operazione Piovra ha ottenuto 434mila spettatori, con l’1.9%. Sul Nove, infine, Wolverine – L’immortale ha realizzato 459mila spettatori (2%).

Ascolti tv lunedì 7 gennaio 2019 | Preserale | Access prime time

Oltre alla prima serata, la Rai ha dominato anche la fascia dell’Access prime time grazie a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha raggiunto il 21,6% di share grazie ai 5 milioni 880mila spettatori che hanno seguito il programma condotto da Amadeus.

Non è bastato a Striscia La Notizia il ritorno alla conduzione del duo comico siciliano Ficarra e Picone per vincere il duello a distanza con Rai 1. Il tg satirico di Canale 5 è stato visto in media da 5 milioni 259mila spettatori (19,3%), numeri comunque incoraggianti che certificano un riavvicinamento ai numeri del principale competitor.

Su Rai2, Cut – Ridiamoci un Taglio ha ottenuto 974mila ascolti con il 3.5%. Su Italia1 CSI ha registrato poco più di un milione di telespettatori (3,8%). Su Rai3, invece, il debutto di Nuovi Eroi è stato apprezzato da 1 milione 611mila persone, con il 6,2%. Poco dopo, sulla stessa rete, la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1 milione 898mila spettatori, arrivando al 7%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1 milione 369mila individui davanti agli schermi (5,2%), mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato quasi 2 milioni di spettatori (7,3%).

Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è stato seguito 597mila persone, arrivando al 2,2%.

Infine, da segnalare sul Nove la prima puntata di Boom, che ha raccolto però pochi risultati: 228mila ascolti e uno share che ha solo sfiorato l’1%.