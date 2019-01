Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

Le notizie di oggi | Lunedì 7 gennaio 2019

7 gennaio – ore 7.00 – Stati Uniti, l’elenco completo dei vincitori dei Golden Globes 2019

L’agenda di oggi | Lunedì 7 gennaio 2019

• Migranti: si attende una svolta per i migranti a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye, mentre nel governo imperversa lo : si attende una svolta per i migranti a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye, mentre nel governo imperversa lo scontro sull’accoglienza a donne e bambini.

• Governo: Reddito Cittadinanza e Quota 100, il governo : Reddito Cittadinanza e Quota 100, il governo al lavoro sui testi in vista del pre-vertice.

• Dazi: al via i : al via i colloqui a Pechino per mettere fine alla guerra commerciale tra Usa e Cina.

• Turchia: visita del consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, per discutere del ritiro americano dalla Siria e il futuro dei : visita del consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, per discutere del ritiro americano dalla Siria e il futuro dei curdi

• Francia: ricorre il quarto anniversario della strage di Charlie Hebdo.

• Egitto: si festeggia il Natale copto, resta alta l’allerta terrorismo.

Le notizie di oggi | Domenica 6 gennaio 2019

6 gennaio – ore 12.00 – Afghanistan, frana in una miniera d’oro nel nord, almeno 30 morti. La frana nella miniera nel distretto di Kohistan, nella provincia di Badakhshan, ha causato anche sette feriti.

6 gennaio – ore 10.00 – Italia, Camusso, così non incide su povertà e Fornero.”Ora il governo potrà dire ‘abbiamo fatto’, ma nella realtà, reddito di cittadinanza e Quota 100 incideranno poco sui due problemi che avrebbero dovuto affrontare: povertà e cancellazione della legge Fornero”: lo ha affermato la leader della Cgil, Susanna Camusso.

6 gennaio – ore 9.10 – Stati Uniti, Dopo l’addio del segretario alla Difesa, Jim Mattis per divergenze con il presidente Trump sul ritiro delle truppe dalla Siria, il Pentagono perde un altro pezzo: si e’ dimesso il capo dello staff, Kevin Sweeney.

6 gennaio – ore 9.00 – Filippine,126 morti e 26 dispersi per il tifone Usman

Le notizie di oggi | Sabato 5 gennaio 2019

5 gennaio – ore 17.50 – Francia, ottavo sabato di manifestazioni dei gilet gialli in tutta la Francia, dove la polizia ha usato i lacrimogeni contro i manifestanti. A Parigi scontri vicino l’Assemblea nazionale.

5 gennaio – ore 17.15 – Governo, pubblicata la bozza del decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 che sarà presto esaminato dal Consiglio dei ministri. Qui tutte le novità sul reddito di cittadinanza, qui invece i dettagli sulla riforma delle pensioni.

5 gennaio – ore 16.00 – Germania, un attacco hacker ha colpito centinaia di politici tedeschi. Coinvolta anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. L’unico partito non colpito è l’estrema destra dell’Afd.

5 gennaio – ore 14.15 – Migranti, fonti diplomatiche di Malta hanno rivelato in esclusiva a TPI che Di Maio non ha “risolto” il caso Sea Watch dei migranti bloccati in mare. “Ha fatto credere agli italiani di aver preso l’iniziativa, ma non è cosi. La Germania lo ha ricattato e lui ha ceduto”, ci racconta la nostra fonte. Qui il reportage di TPI a bordo della nave Seawatch 3.

5 gennaio – ore 14.00 – Spettacolo, dopo le indiscrezioni arriva la conferma: saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele i conduttori che affiancheranno Claudio Baglioni nella conduzione del Festival di Sanremo 2019.

5 gennaio – ore 13.00 – Cronaca, un uomo di 63 anni e di origine marocchina è stato trovato morto all’interno della fornace per laterizi in cui lavorava, in provincia di Siena, dopo aver ricevuto diverse coltellate. La polizia ha arrestato una ragazza di 16 anni di origine africana, che ha raccontato di aver accoltellato il 63enne poiché quest’ultimo avrebbe tentato di stuprarla.

5 gennaio – ore 11.00 – Cronaca, l’infermiere del 118 che ha assistito al telefono il padre della piccola Camilla, morta sulla pista da sci a Sauze d’Oulx, durante la rianimazione, ha scritto una lettera dedicata a questo papà, che definisce “un eroe”. “Non dimenticherò mai le sue grida di dolore, mentre invocava il nome della sua piccola, mentre gridava: «Ma è la mia bambina…»”, scrive.

5 gennaio – ore 10.30 – Stati Uniti, sparatoria in un bowling di Torrance, una cittadina a circa 30 chilometri da Los Angeles. Tre persone sono morte, quattro i feriti.

5 gennaio – ore 10.00 – Maltempo, la neve manda in tilt la Sicilia. Diversi comuni isolati nel centro dell’Isola.

L’agenda di oggi | Sabato 5 gennaio 2019

Migranti : tensione nel governo dopo il caso Sea Watch. Il ministro Di Maio ieri ha detto: “Accoglieremo donne e bambini”, ma Salvini si oppone. Continua la rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza (qui l’intervista di TPI al sindaco di Palermo Orlando).

: tensione nel governo dopo il caso Sea Watch. Il ministro Di Maio ieri ha detto: “Accoglieremo donne e bambini”, ma Salvini si oppone. Continua la rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza (qui l’intervista di TPI al sindaco di Palermo Orlando). Francia : ottavo atto della protesta dei gilet gialli. Alta tensione dopo l’arresto di uno dei leader, Eric Drouet.

: ottavo atto della protesta dei gilet gialli. Alta tensione dopo l’arresto di uno dei leader, Eric Drouet. Politica : Salvini a L’Aquila per le regionali. Di Maio cerca di spegnere la fronda interna nel M5S. Giachetti in Veneto per la corsa alla segreteria del Pd.

: Salvini a L’Aquila per le regionali. Di Maio cerca di spegnere la fronda interna nel M5S. Giachetti in Veneto per la corsa alla segreteria del Pd. Burkina Faso : preoccupazione per Luca Tacchetto, il trentenne di Vigonza (Padova) scomparso mentre un’ondata di violenza jihadista insanguina il Paese con oltre 40 morti.

: preoccupazione per Luca Tacchetto, il trentenne di Vigonza (Padova) scomparso mentre un’ondata di violenza jihadista insanguina il Paese con oltre 40 morti. Ungheria : nuova manifestazione contro la legge sugli straordinari voluta da Orban.

: nuova manifestazione contro la legge sugli straordinari voluta da Orban. Tunisia: proroga dello stato di emergenza imposto dopo gli attacchi terroristici del 2015.

proroga dello stato di emergenza imposto dopo gli attacchi terroristici del 2015. Maltempo: temperature rigide in tutta Italia. Allerta della Protezione civile per venti forti e nevicate al Centro-Sud. Atteso anche il picco dell’influenza.

temperature rigide in tutta Italia. Allerta della Protezione civile per venti forti e nevicate al Centro-Sud. Atteso anche il picco dell’influenza. Saldi: è il giorno dell’inizio degli sconti in tutta Italia. Qui le informazioni